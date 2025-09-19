Topo

Corregedor da Câmara pede suspensão de três deputados por motim

Em motim, Hugo Motta teve dificuldade de sentar em sua cadeira na Câmara
Em motim, Hugo Motta teve dificuldade de sentar em sua cadeira na Câmara Imagem: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Do Estadão Conteúdo

19/09/2025 16h41

O Corregedor da Câmara dos Deputados, deputado Diego Coronel (PSD-BA), pediu hoje a suspensão cautelar do mandato do deputado Marcos Pollon (PL-MS) por 90 dias, e dos deputados Zé Trovão (PL-SC) e Marcel van Hattem (Novo-RS) por 30 dias pelo motim da oposição que impediu os trabalhos do plenário da Câmara dos Deputados no mês de agosto.

Os três tiveram papel de protagonismo no motim. Trovão tentou impor uma espécie de barreira física para o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) retomar o controle da Casa, enquanto Pollon e Van Hattem foram os últimos a ceder a cadeira para Motta.

Além dessa punição, foi também indicada censura escrita para Pollon, Trovão, Van Hattem, Allan Garcês (PP-MA), Bia Kicis (PL-DF), Carlos Jordy (PL-RJ), Caroline de Toni (PL-SC), Domingos Sávio (PL-MG), Julia Zanatta (PL-SC), Nikolas Ferreira (PL-MG), Paulo Bilynskyj (PL-SP), Pr. Marco Feliciano (PL-SP), Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL; e Zucco (PL-RS), líder da oposição.

"Atuamos com imparcialidade, analisamos cada conduta de forma individual e cumprimos o nosso compromisso de agilidade, entregando nosso relatório passados 22 dias úteis da representação, ou seja, metade do prazo. Agora, cabe à Mesa decidir sobre as recomendações apresentadas", disse o corregedor.

