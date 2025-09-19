Topo

Notícias

Corpos de homens que foram de SP ao PR cobrar dívida são achados

Diego Henrique Afonso (à esquerda), Robishley Hirnani De Oliveira (no centro) e Rafael Juliano Marascalchi (à direita) saíram de São José do Rio Preto - Reprodução
Diego Henrique Afonso (à esquerda), Robishley Hirnani De Oliveira (no centro) e Rafael Juliano Marascalchi (à direita) saíram de São José do Rio Preto Imagem: Reprodução
do UOL

Do UOL, em São Paulo

19/09/2025 07h13

Os corpos dos quatro amigos que desapareceram após viajarem ao interior do Paraná para cobrar uma dívida foram encontrados hoje.

O que aconteceu

Corpos estavam enterrados em uma área de mata a 500 metros de onde o carro das vítimas foi achado, também enterrado, perto de Icaraíma (PR). Eles foram achados após um dia inteiro de escavações perto da Mata do Tenente, com ajuda de retroescavadeiras da prefeitura da cidade.

Relacionadas

Vítima de abusos que teve 3 filhos do padrasto foge após 22 anos em cárcere

'Princesinha do crime': quem é a presa resgatada de presídio em SP

Quem são os suspeitos identificados por elo com assassinato de ex-delegado

As vítimas são Robishley Hirnani De Oliveira, 53, Rafael Juliano Marascalchi, 43, e Diego Henrique Afonso, 39, cobradores, e Alencar Gonçalves de Souza, que os contratou. Eles não eram vistos desde o dia 5 de agosto.

Corpos têm aparentes marcas de violência, mas precisarão passar por perícia. "Os corpos já estão iniciando a decomposição, o que dificulta essa análise preliminar. Aparentemente, há marcas de violência, como disparos de armas de fogo. Contudo, somente o laudo poderá concluir essa questão", afirmou o delegado Gabriel Menezes ao UOL.

Homens foram identificados com ajuda das vestimentas. Familiares ainda serão chamados para fazer a identificação oficial dos corpos.

Corpos de amigos foram encontrados a cerca de 500 metros de local onde carro estava enterrado - Polícia Civil do Paraná - Polícia Civil do Paraná
Corpos de amigos foram encontrados a cerca de 500 metros de local onde carro estava enterrado
Imagem: Polícia Civil do Paraná

Os amigos tinham saído de São José do Rio Preto (SP) e foram ao PR para cobrar uma dívida de R$ 255 mil, referente à compra de um imóvel. A Polícia Militar Ambiental divulgou um vídeo do momento em que o veículo foi encontrado.

Investigações sobre o crime seguem em sigilo e a polícia não vai divulgar as supostas motivações até o momento. Ninguém foi preso até agora.

Dois homens, pai e filho que teriam ligação com a dívida, são procurados pela polícia. A PCPR pediu a prisão temporária de Antônio Buscariollo, 66, e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, 22, que foram ouvidos, liberados e fugiram após o depoimento.

No depoimento, eles confirmaram que havia um negócio envolvendo a compra e venda de uma propriedade rural entre Alencar e dois parentes deles, mas disseram que não tinham relação direta com a dívida.
Delegado Gabriel Menezes, ao UOL, em agosto de 2025

O local onde os corpos foram achados é de difícil acesso e o maquinário que vinha sendo utilizado precisou de reforço. Por isso, novos aparelhos foram solicitados e os trabalhos de escavação vão continuar noite adentro.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Israel promete empregar 'força sem precedentes' na Cidade de Gaza e exige saída de moradores

Corpos de homens que foram de SP ao PR cobrar dívida são achados

Governo francês se opõe ao hasteamento de bandeiras palestinas em prefeituras

Em entrevista à TV israelense, Macron confronta Netanyahu e propõe virada diplomática

Tim Burton e Monica Bellucci anunciam separação

'A COP30 acontece no melhor momento para mostrar o que está em jogo na Amazônia', diz filha de Chico Mendes

Primavera começa com chegada de frente fria, temporais e fortes ventos

Coreia do Norte realiza teste de drones de ataque e aposta em IA

Banco do Japão mantém taxa de juros em 0,5%

Trump espera definir acordo sobre o Tiktok em conversa com Xi

Veto dos EUA à paz e crise em Gaza reacendem debate sobre Estado palestino na ONU