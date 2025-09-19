Corpos de homens que foram de SP ao PR cobrar dívida são achados

Os corpos dos quatro amigos que desapareceram após viajarem ao interior do Paraná para cobrar uma dívida foram encontrados hoje.

O que aconteceu

Corpos estavam enterrados em uma área de mata a 500 metros de onde o carro das vítimas foi achado, também enterrado, perto de Icaraíma (PR). Eles foram achados após um dia inteiro de escavações perto da Mata do Tenente, com ajuda de retroescavadeiras da prefeitura da cidade.

As vítimas são Robishley Hirnani De Oliveira, 53, Rafael Juliano Marascalchi, 43, e Diego Henrique Afonso, 39, cobradores, e Alencar Gonçalves de Souza, que os contratou. Eles não eram vistos desde o dia 5 de agosto.

Corpos têm aparentes marcas de violência, mas precisarão passar por perícia. "Os corpos já estão iniciando a decomposição, o que dificulta essa análise preliminar. Aparentemente, há marcas de violência, como disparos de armas de fogo. Contudo, somente o laudo poderá concluir essa questão", afirmou o delegado Gabriel Menezes ao UOL.

Homens foram identificados com ajuda das vestimentas. Familiares ainda serão chamados para fazer a identificação oficial dos corpos.

Corpos de amigos foram encontrados a cerca de 500 metros de local onde carro estava enterrado Imagem: Polícia Civil do Paraná

Os amigos tinham saído de São José do Rio Preto (SP) e foram ao PR para cobrar uma dívida de R$ 255 mil, referente à compra de um imóvel. A Polícia Militar Ambiental divulgou um vídeo do momento em que o veículo foi encontrado.

Investigações sobre o crime seguem em sigilo e a polícia não vai divulgar as supostas motivações até o momento. Ninguém foi preso até agora.

Dois homens, pai e filho que teriam ligação com a dívida, são procurados pela polícia. A PCPR pediu a prisão temporária de Antônio Buscariollo, 66, e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, 22, que foram ouvidos, liberados e fugiram após o depoimento.

No depoimento, eles confirmaram que havia um negócio envolvendo a compra e venda de uma propriedade rural entre Alencar e dois parentes deles, mas disseram que não tinham relação direta com a dívida.

Delegado Gabriel Menezes, ao UOL, em agosto de 2025

O local onde os corpos foram achados é de difícil acesso e o maquinário que vinha sendo utilizado precisou de reforço. Por isso, novos aparelhos foram solicitados e os trabalhos de escavação vão continuar noite adentro.