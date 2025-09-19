Corpo de idosa brasileira é encontrado em mata na Argentina; 3 foram presos

A Polícia de Santa Catarina prendeu nesta semana três suspeitos pelo assassinato de uma idosa que foi encontrada morta em uma área de mata na cidade argentina Bernardo de Irigoyen, que faz fronteira com o Brasil.

O que aconteceu

Corpo de Deomira Conci, 75, foi encontrado no início do mês em zona rural do município argentino. Segundo divulgado pela Delegacia Regional de Polícia de São Miguel do Oeste, responsável pela investigação do caso, ela foi encontrada morta em uma área de mata em Bernardo de Irigoyen, a 3,5 quilômetros da fronteira com o Brasil por Santa Catarina, no dia 1º de setembro. Porém, pelas lesões que apresentava no corpo, sua identificação só foi possível no dia 8 de setembro, informou a corporação.

Três homens foram identificados e presos temporariamente, suspeitos de latrocínio. Conforme o delegado do caso, Cléverson Luis Müller, a principal linha de investigação aponta para o crime de roubo seguido de morte, uma vez que investigadores encontraram indícios de que o carro da vítima, um EcoSport, "foi levado pelos investigados e até o momento não foi localizado".

A partir de poucos dias, a DIC de São Miguel do Oeste conseguiu reunir elementos de prova do envolvimento de três homens nesse crime. Com base nessas informações, foi representado pela prisão temporária dos suspeitos, pedido que foi acolhido pelo juízo da vara de garantias de São Miguel do Oeste e eles foram presos na quarta-feira (17). Delegado Cléverson Luis Müller, em vídeo divulgado hoje no Instagram da Polícia Civil de São Miguel do Oeste

Polícia Civil também cumpriu mandados de busca apreensão na casa dos suspeitos. Nas residências, foram apreendidos objetos que serão analisados pelos investigadores, acrescentou o delegado do caso.

Investigação deve ser concluída em um mês. "O inquérito segue no sentido de detalhar a participação de cada um dos presos neste grave crime e deve ser concluído em 30 dias", concluiu Müller.

A reportagem não conseguiu localizar familiares e conhecidos de Deomira. O texto será atualizado em caso de futuras manifestações sobre a vítima.