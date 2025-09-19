Topo

Consultores dos EUA abandonam amplo apoio à vacina contra a Covid

19/09/2025 20h55

Por Michael Erman e Mariam Sunny e Julie Steenhuysen

ATLANTA (Reuters) - Um painel de consultores de vacinas nomeado pelo Secretário de Saúde Robert F. Kennedy Jr. disse nesta sexta-feira que as vacinas contra a Covid-19 devem ser administradas somente por meio de decisão compartilhada com um profissional de saúde, descartando uma recomendação generalizada, mas mantendo o acesso por meio de seguro de saúde.

A reunião de dois dias destacou as profundas divisões sobre o futuro dos cronogramas de imunização dos EUA sob o comando de Kennedy, que há muito tempo promove alegações -- contrárias às evidências científicas -- sobre os danos das vacinas.

Uma segunda votação sobre a Covid-19 pelo comitê, que assessora os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), teria recomendado que os Estados e as jurisdições locais exigissem uma prescrição para a vacina contra a Covid-19. Essa votação não obteve a maioria necessária para ser aprovada.

Nesta sexta-feira, o comitê abandonou uma votação que teria adiado a primeira dose da vacina contra a hepatite B para recém-nascidos, dando uma vitória temporária a médicos, especialistas em saúde pública e defensores de pacientes que haviam criticado a medida.

Na quinta-feira, o painel decidiu não recomendar a aplicação da vacina combinada contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela em crianças com menos de 4 anos de idade. Os consultores aprovaram, no entanto, a permissão da cobertura da vacina para essas mesmas crianças em um programa do governo dos EUA que fornece imunização gratuita para crianças, editando uma orientação contraditória.

Na manhã desta sexta-feira, o comitê reverteu a votação para alinhar a política com sua recomendação, removendo a cobertura para as vacinas.

O diretor interino do CDC decidirá se aceita as recomendações.

(Reportagem de Mrinalika Roy em Bengaluru, Mariam Sunny e Michael Erman; reportagem adicional de Amina Niasse e Ahmed Aboulenein)

