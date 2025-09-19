Topo

Conselho da ONU aprova retomada de sanções ao Irã por programa nuclear

Imagem de satélite mostra usina nuclear de Bushehr, no Irã - 26.mai.2025-Planet Labs PBC/Divulgação via Reuters
do UOL

Do UOL*, em São Paulo

19/09/2025 11h58Atualizada em 19/09/2025 12h00

O Conselho de Segurança da ONU aprovou a retomada das sanções contra o Irã por seu programa nuclear.

O que aconteceu

Reino Unido, França e Alemanha acusaram Teerã de violar acordo. Os três países europeus, signatários do Plano de Ação Conjunto Global destinado a evitar que o Irã obtenha armas nucleares, alegam que o país não cumpriu suas promessas sob o tratado de 2015.

"Instamos [o Irã] a agir agora", disse a embaixadora britânica Barbara Woodward após votar contra uma resolução que teria prorrogado a atual suspensão das sanções.

Em atualização, volte em instantes

*Com AFP

