Conselho da ONU aprova retomada de sanções ao Irã por programa nuclear

O Conselho de Segurança da ONU aprovou a retomada das sanções contra o Irã por seu programa nuclear.

O que aconteceu

Reino Unido, França e Alemanha acusaram Teerã de violar acordo. Os três países europeus, signatários do Plano de Ação Conjunto Global destinado a evitar que o Irã obtenha armas nucleares, alegam que o país não cumpriu suas promessas sob o tratado de 2015.

"Instamos [o Irã] a agir agora", disse a embaixadora britânica Barbara Woodward após votar contra uma resolução que teria prorrogado a atual suspensão das sanções.

*Com AFP