Conselho de Segurança da ONU aprova retomada das sanções contra o Irã por seu programa nuclear
O Conselho de Segurança da ONU votou, nesta sexta-feira (19), a favor de restabelecer as sanções contra o Irã, depois que Reino Unido, França e Alemanha acusaram Teerã de violar um acordo sobre suas atividades nucleares.
"Instamos (o Irã) a agir agora", disse a embaixadora britânica Barbara Woodward após votar contra uma resolução que teria prorrogado a atual suspensão das sanções.
