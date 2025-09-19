Topo

Conselho de Segurança da ONU aprova retomada das sanções contra o Irã por seu programa nuclear

19/09/2025 11h45

O Conselho de Segurança da ONU votou, nesta sexta-feira (19), a favor de restabelecer as sanções contra o Irã, depois que Reino Unido, França e Alemanha acusaram Teerã de violar um acordo sobre suas atividades nucleares. 

"Instamos (o Irã) a agir agora", disse a embaixadora britânica Barbara Woodward após votar contra uma resolução que teria prorrogado a atual suspensão das sanções.

gw/sms/mr/nn/jc/aa

© Agence France-Presse

