Conselho da Priner aprova aquisição de 60% da SEMEP

(Reuters) - O conselho de administração da Priner aprovou a compra de participação de 60% da SEMEP Logística e Construção, conforme ata de reunião extraordinária do colegiado realizada na quinta-feira.

De acordo com a companhia, a aquisição está alinhada com o seu planejamento estratégico e reforça o compromisso de focar em serviços de alto valor agregado e expandir as operações para diferentes segmentos e serviços.

A transação ainda precisa ser aprovada em assembleia de acionistas e a conclusão da operação depende da avaliação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Na mesma reunião, foi aprovada a constituição de uma nova unidade de negócios, de Operações Minerárias, após a efetivação da transação.

Em julho, o conselho de administração da Priner aprovou um aumento do capital de R$150 milhões, mediante subscrição privada, para financiar aquisições.

(Por João Manuel Maurício em Gdansk; )