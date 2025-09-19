Topo

Notícias

Conmebol reconhece erro de arbitragem na expulsão de Plata contra o Estudiantes

19/09/2025 14h39

A Conmebol reconheceu, nesta sexta-feira (19), que a arbitragem errou ao expulsar o atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, na vitória do time carioca sobre o Estudiantes por 2 a 1, no Maracanã, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Plata foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo do árbitro colombiano Andrés Rojas, aos 37 minutos do segundo tempo, por uma suposta falta cometida sobre o zagueiro argentino Facundo Rodríguez na área do Estudiantes, que então perdia por 2 a 0 e, minutos depois, conseguiu diminuir para 2 a 1.

A expulsão do atacante equatoriano gerou muita reclamação por parte dos jogadores e da comissão técnica do Flamengo, tanto dentro de campo como em declarações à imprensa após a partida.

"Infelizmente, por uma catástrofe do árbitro, aconteceu o que aconteceu", disse em entrevista coletiva o técnico rubro-negro, Filipe Luís, ao considerar que a interferência da arbitragem reanimou o time argentino.

Em um vídeo divulgado nesta sexta-feira, a Conmebol analisou a jogada em questão e concluiu que não houve infração do atacante do Flamengo.

"O árbitro observa a ação e sanciona incorretamente o jogador rubro-negro, expulsando por duplo cartão", afirmou o especialista de arbitragem da confederação sul-americana.

O analista da Conmebol destacou que, no entanto, o protocolo do VAR e as regras do futebol permitem que a arbitragem de vídeo intervenha somente em quatro situações: gols, pênaltis, cartão vermelho direto e confusão de identidade.

"Por não configurar nenhum desses incidentes, já que não é uma infração de cartão vermelho direto, o VAR não pode interferir", explicou.

O jogo de volta entre Flamengo e Estudiantes será na próxima quinta-feira, na Argentina, e o time brasileiro precisa de pelo menos um empate para avançar à semifinal da Libertadores.

raa/mcd/cb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Federação Judaica denuncia alta preocupante do antissemitismo na Espanha

Governo Trump planeja US$6,4 bilhões em vendas de armas para Israel, dizem fontes

Lula recebe Sabino após ultimato do União Brasil para deixar ministério

Chanceler da Colômbia denuncia à AFP presença militar "desmedida" dos EUA no Caribe

Chanceler da Colômbia diz à AFP que América Latina está 'preocupada' com possível intervenção militar na Venezuela

Padrão venezuelano de prisões de parentes de membros da oposição visa criar medo, diz ONU

Mãe reconhece bolsa da filha com suposto assassino em série, diz delegado

Patrulhas da Otan interceptam três caças russos em espaço aéreo da Estônia

Quem é Minotauro, apontado como o 'maior ladrão de casas de SP' e preso pela polícia

Dez países reconhecerão o Estado palestino na segunda-feira, diz assessor presidencial francês

Estônia pede reunião de urgência da Otan após incursão de caças russos, diz primeiro-ministro