Conmebol anula 2º amarelo e libera Plata para defender o Flamengo

19/09/2025 16h51

A entidade, porém, reforçou que, segundo o protocolo do árbitro de vídeo (VAR), a tecnologia pode interferir somente em quatro situações revisáveis - gols, pênaltis, cartão vermelho direto e confusão de identidade - e que o lance em questão não se enquadrava em nenhuma delas para ser corrigido no ato.

O Flamengo divulgou uma nota oficial criticando a arbitragem de Andres Rojas, considerando-a "um desfile de equívocos" e que a mesma foi conduzida de forma "tendenciosa".

Ainda conforme o comunicado, emitido nesta sexta, o Rubro-Negro reclamou de "faltas invertidas e cartões amarelos aplicados de maneira desproporcional", de um pênalti não marcado a favor que o gol do Estudiantes teria sido validado "após toque no braço aberto do atacante, que expandiu sua área para além do movimento natural assumindo o risco".

A vitória por 2 a 1 deixa o Flamengo com a vantagem do empate para o jogo de volta. Os argentinos precisam ganhar por dois ou mais gols no tempo normal para avançarem. Se o Estudiantes vencer por um gol de saldo e igualar o placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis.

