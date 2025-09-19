Líquidos quentes por 4h e frios por 8h: por que garrafa térmica faz sucesso

Está busca de uma garrafa térmica pequena para levar ao trabalho ou ter no home office? A garrafa Firenze Mini pode ser uma boa opção. Ela tem capacidade de 250 ml, é compacta e fácil de ser transportada.

No último mês, o produto teve mais de 400 vendas na Amazon. Ele também já registrou mais de 6 mil avaliações de compradores. Listamos o que diz o fabricante e também as opiniões de quem comprou. Confira:

O que diz o fabricante

Possui capacidade de 250ml

Conserva líquidos quentes por até quatro horas e frios por até oito horas

Tem design compacto para maior praticidade e transporte

Possui ampola de vidro e material externo em polipropileno

Tem sistema antivazamento

Possui tampa rosqueável

O que diz quem comprou

A garrafa recebeu nota média de 4.5 (do total de 5) dos consumidores. Ela é elogiada principalmente por manter a temperatura dos líquidos e ter um bom sistema de vedação.

É ótima, mantém quente por um bom tempo, é compacta, bonita e não vaza. Carol

Coloco água quente (pelando) e dura umas 8h - bem mais que o prometido pela marca. Achei muito boa. Cristiane

Nos meus testes manteve o café quente em uma temperatura que não mudou sabor/cheiro por 8 horas. Nada de vazamentos também. Espedito

Veio bem embalado. Fiz dois testes, um para ver se vazava líquido sem a tampa de cima, não caiu nada, e fiz o teste de 4 horas com água quente e passou, a água estava na temperatura adequada. Anélida Aragão

Pontos de atenção

Alguns compradores discordam sobre a capacidade do produto segurar o calor.

Perfeita para quem quer carregar na bolsa. A durabilidade da temperatura é razoável. De 3 a 4 horas, no máximo. Flavia

Fiquei decepcionado com a tampa interna da garrafa. Ela é feita inteiramente em plástico e é fina, quando você coloca a mão sente o calor escapando. Podia ter algum material que impedisse essa troca de calor, pois tem espaço vazio nela. Mas ainda assim, segura a temperatura por algumas horas. Hitalo Vieira

Tamanho bom para transportar. Não deixa o líquido quente por muito tempo, mas estou achando prática pelo tamanho. R.André Cunha

