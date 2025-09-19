Como tonificar os braços e o peitoral com flexão e evitar erros comuns
A flexão de braços, um dos movimentos mais democráticos do treino funcional, exige apenas o próprio corpo e um espaço no chão. Apesar da simplicidade, ela ativa vários grupos musculares de uma vez —peitoral, tríceps, ombros, lombar e core—, ajudando a conquistar braços fortes e peito definido.
Mas engana-se quem pensa que o movimento é fácil. Para executar corretamente, é preciso estabilizar articulações e tronco, garantindo eficiência sem risco de lesão.
Por que vale a pena incluir flexões no treino?
Além de fortalecer a parte superior do corpo, a flexão traz benefícios extras:
- Queima de calorias: recruta muitos músculos ao mesmo tempo, aumentando o gasto energético.
- Melhora da postura: ativa o core, essencial para manter a coluna ereta.
- Mais potência: o movimento dinâmico prepara para tarefas que exigem força explosiva.
- Hipertrofia: com variações corretas e progressão de carga, ajuda a desenvolver o peitoral.
Há ainda um indicativo curioso: a quantidade de flexões que uma pessoa consegue realizar sem parar pode revelar o estado da saúde cardiovascular. Em estudos conduzidos pela Universidade Harvard, indivíduos capazes de fazer 40 ou mais repetições tiveram risco até 96% menor de desenvolver doenças cardíacas em comparação a quem não passava de 10.
Como executar corretamente
- Deite-se de barriga para baixo.
- Apoie as mãos no chão, logo abaixo dos ombros, afastadas um pouco mais que a largura deles.
- Estenda os cotovelos, elevando o corpo como um bloco.
- Mantenha tronco e quadris alinhados, sem curvar as costas.
- Flexione os cotovelos até quase tocar o solo.
- Faça uma breve pausa e suba novamente.
- Só mãos e pés devem encostar no chão.
Erros comuns
- Não contrair o abdome: sobrecarrega a lombar.
- Encolher as escápulas logo no início da descida: reduz a eficiência do exercício; pode ser compensado com fortalecimento de peito, ombros, tríceps e costas.
- Exagerar nas repetições: até mesmo a técnica perfeita pode levar a lesões se o volume de treino não respeitar o condicionamento físico.
Condicionamento e adaptações
Quem está começando pode apoiar os joelhos no chão para reduzir a resistência, ou descer menos o tronco até ganhar força e conseguir manter o alinhamento do quadril com o tronco. Exercícios complementares, como pranchas, abdominais, supino e tríceps pulley, ajudam a fortalecer os músculos que dão suporte ao movimento.
Como evoluir no treino
- Flexão inclinada: apoiar as mãos em uma barra e reduzir a altura gradualmente até alcançar o chão.
- Flexão fechada: o movimento com mãos próximas traz maior ativação para o tríceps.
- Adicionar carga: com peso nas costas ou mais repetições, sempre com orientação profissional.
- Explorar variações: pés no banco, movimentos pliométricos (explosivos) ou até versões com um braço só.
*Com informações de reportagem publicada em 03/07/2019 e coluna de VivaBem de 16/01/2023