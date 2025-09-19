Topo

Como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS?

Carteira de trabalho digital Imagem: Marcelo Camargo/Agência Brasil
19/09/2025 06h00

Trabalhadores com carteira assinada passaram a ter a possibilidade de contratar empréstimos utilizando parte do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, dentro do programa chamado Crédito do Trabalhador.

Como funciona o crédito vinculado ao FGTS?

Funcionários registrados pela CLT podem recorrer a essa modalidade de financiamento, criada pelo governo federal como uma alternativa de acesso ao crédito. A solicitação é feita unicamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou junto a bancos e instituições financeiras participantes.

O interessado informa o valor pretendido e, em seguida, o sistema apresenta diferentes ofertas — em um modelo semelhante a um leilão — permitindo a escolha da proposta mais adequada, de acordo com juros e prazos de pagamento.

As parcelas são descontadas automaticamente via eSocial, respeitando o limite de até 35% da remuneração mensal. Segundo o governo, esse formato possibilita taxas menores do que as do consignado tradicional. O acompanhamento do contrato pode ser feito diretamente no aplicativo.

É possível usar até 10% do saldo do FGTS como garantia e, em caso de desligamento, toda a multa rescisória pode ser direcionada à quitação do débito. A troca de emprego, desde que dentro do regime CLT, não interfere no contrato firmado.

A coordenação do programa fica sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá propor regras e definir o limite máximo de juros.

Trabalhadores que já possuem empréstimos com desconto em folha podem migrar para essa nova linha desde 25 de abril. A proposta também busca reduzir casos de superendividamento.

Essa modalidade pode ser estratégica para liquidar dívidas de alto custo, como as do cartão de crédito rotativo. Para a planejadora financeira Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), também é uma boa alternativa para quitar cheque especial ou empréstimos pessoais. "Em situações de emergência, quando não há reserva financeira, essa opção é mais recomendada do que outras disponíveis", comenta.

No entanto, a especialista alerta que essa linha não é a mais indicada para aposentados que ainda trabalham e já utilizam a margem consignável do INSS. "Nesses casos, o consignado via aposentadoria costuma ser mais vantajoso, pois oferece juros mais baixos do que o consignado CLT", ressalta.

Antes de assinar o contrato, é fundamental observar o Custo Efetivo Total (CET), que mostra o valor real da dívida. Leticia reforça: "Evite assumir parcelas que comprometam demais o orçamento. O crédito pode ser útil para a compra de um imóvel, mas não vale a pena se a finalidade for apenas custear despesas do dia a dia".

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital?

Para utilizar o aplicativo, é necessário ter uma conta no Gov.br. O processo é simples:

  1. Acesse o site Gov.br e informe os dados solicitados (CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento);
  2. Responda ao questionário com cinco perguntas sobre sua vida profissional;
  3. Após a validação, será gerada uma senha provisória, que deve ser alterada no primeiro login;
  4. Com o cadastro concluído, a carteira digital fica disponível no aplicativo (Android e iOS) ou no site https://servicos.mte.gov.br/

.A versão digital é emitida automaticamente. Conforme a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, todo brasileiro com CPF já possui uma Carteira de Trabalho Digital ativa. Quem nunca teve emprego formal registrado verá apenas as informações pessoais de identificação.

