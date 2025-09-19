Comissão Europeia propõe novo pacote de sanções contra a Rússia e busca manter EUA como aliado

A Comissão Europeia propôs nesta sexta-feira (19) a adoção de um 19º pacote de sanções contra a Rússia, que visam principalmente o setor energético. As medidas só entrarão em vigor após a aprovação dos 27 países do bloco e têm como objetivo acelerar a independência europeia dos hidrocarbonetos russos, como vêm sugerindo os Estados Unidos nas discussões com os europeus sobre o conflito na Ucrânia.

Pierre Benazet, correspondente da RFI em Bruxelas, com agências

Após uma conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pediu aos europeus que impusessem tarifas à China e parassem de comprar petróleo russo, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen prometeu adotar "medidas adicionais" contra Moscou, em um "esforço conjunto" com os EUA.

Trump já havia afirmado estar disposto a aplicar novas sanções contra a Rússia, desde que os europeus interrompessem o comércio de hidrocarbonetos com o país. A venda do produto representa uma das principais fontes de financiamento da guerra contra a Ucrânia, que começou em 2022.

A União Europeia, que aprovou o último pacote de sanções contra a Rússia em 18 de julho, já havia previsto novas medidas envolvendo a compra de hidrocarbonetos russos e circuitos financeiros, como criptomoedas, além de bancos na Rússia e na Ásia Central.

A Comissão Europeia também propôs nesta sexta que a UE pare de importar gás natural liquefeito (GNL) russo mais cedo do que o previsto. "Nosso objetivo é acelerar a eliminação progressiva do gás natural liquefeito russo até 1º de janeiro de 2027", escreveu a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, na rede X.

"Moscou acha que pode continuar sua guerra. Estamos garantindo que ela pague o preço por isso. Hoje, apresentamos nosso 19º pacote de sanções. Cada sanção reduz a capacidade do Kremlin de empreender a guerra. Não vamos parar de pressionar a Rússia até que ela encerre o conflito", escreveu Kallas em outra postagem.

Moscow thinks it can keep its war going.

We are making sure it pays the price for it.



Today, we present our 19th sanctions package. Every sanction reduces the Kremlin's ability to wage war.



We won't stop putting pressure on Russia until it ends its war. ? Kaja Kallas (@kajakallas) September 19, 2025

UE busca manter EUA como aliado

Os europeus estão determinados a manter os Estados Unidos como aliado em seus esforços para apoiar a Ucrânia. O bloco teme que Trump tenha uma "desculpa" para não tomar nenhuma atitude contra a Rússia caso a UE não coloque as medidas em prática rapidamente, segundo diplomatas.

A UE encerrou as importações de petróleo russo em 2022. Apenas Hungria e Eslováquia estão isentas da regra, por dependerem do petróleo bruto do país. Em 2024, a Rússia ainda fornecia 19% do gás consumido pela UE, quase metade na forma de GNL, o que gera centenas de milhões de euros em receitas para Moscou.

Em junho do ano passado, a Comissão Europeia propôs acabar definitivamente com essa dependência até o fim de 2027 e uma das propostas analisadas seria a aceleração do cronograma relacionado ao gás liquefeito.

Von der Leyen também afirmou nesta semana que proporia sanções adicionais contra bancos e empresas de países terceiros, como China e Índia, que ajudam a Rússia a contornar as sanções ocidentais ou a vender seu petróleo. Trump também sugeriu aos europeus que considerem aumentos nas tarifas alfandegárias contra a China, para pressionar o país a reduzir seu apoio a Moscou.