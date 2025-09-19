Testamos Kindle com tela colorida que está com R$ 520 off até domingo

A Amazon atendeu os desejos de fãs de livros digitais, como eu, ao lançar um Kindle com tela colorida (e trazê-lo ao Brasil). Após 17 anos em preto e branco, o novo modelo Colorsoft transforma a experiência de ler histórias em quadrinhos e outros conteúdos ilustrados, e até mesmo de olhar as capas na sua biblioteca.

Testamos o dispositivo e contamos a seguir o que mais gostamos — e nem tanto. Essa é uma boa hora para compra, pois ele está em oferta, de R$ 1.499 por R$ 1.079, durante a Kindle Week, que vai até domingo (21). Quem for assinante Kindle Unlimited paga ainda mais barato: R$ 979, com um cupom extra de R$ 100, totalizando quase 35% de desconto.

O que ele tem de bom?

Parece papel. O Kindle Colorsoft se assemelha ao velho conhecido Paperwhite, tanto no tamanho (7 polegadas) quanto no estilo da tela, que simula uma folha de papel. Mas faz isso a cores.

Os tons são mais suaves, quase como uma pintura, e realmente me dão uma sensação visual parecida com a de ler uma revistinha ou jornal. Dá para escolher entre dois modos de cor: padrão ou vibrante — para quem sentir que precisa de mais saturação.

Não cansa os olhos. Vale ressaltar que ele não usa um display LED super brilhante, como o de um celular ou tablet. Na tecnologia de e-ink (tinta digital), as cores são menos vibrantes — e isso não é uma crítica, pois a ideia é oferecer uma experiência similar à de um livro físico, suave para os olhos e sem emitir luz azul ou em excesso.

A tela antirreflexo, bem fosca, dá um conforto extra, e permite ler sob a luz do sol, por exemplo, em um parque ou na praia.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Experiência mais rica. Apesar de não mudar a aparência das páginas comuns de livros, que, em geral, são preto e branco, as cores transformam a leitura. É especialmente interessante para quem consome conteúdos com muitas fotos e ilustrações, como histórias em quadrinhos/mangás, guias de viagem, livros infantis ou de receitas.

Admito que até olhar a miniatura das capas dos meus livros na biblioteca é mais legal quando estão coloridas, e facilita na hora de encontrar o que quero ler. A tela de bloqueio com cores também dá um charme extra quando não estamos usando o dispositivo.

Muitos quadrinhos. O uso mais legal do dispositivo, provavelmente, é para histórias em quadrinhos. Eu, que tenho muitas revistas em papel e nunca gostei de ler em celular ou tablet, finalmente tenho uma opção digital de qualidade.

Lembrando que a Amazon comprou a empresa Comixology em 2014, e por isso o catálogo do Kindle inclui muitos quadrinhos, graphic novels e mangás. Além disso, herdou um modo de visualização dedicado a eles, o "Panel View", que exibe as cenas de cada página ampliadas, em sequência (caso você sinta mais conforto vendo quadrinho por quadrinho, considerando que a tela é relativamente pequena).

Outra possibilidade é fazer um gesto de pinça com os dedos para dar zoom nas partes que desejar. Às vezes há uma certa lentidão ou "piscadas" nesse processo, o que é normal em e-ink, mas eu tendo a preferir assim, pois não perco a visão geral da página inteira.

Imagem: Marcella Duarte\UOL

Grifar com marca-texto. Em textos, é possível colocar destaques diferentes (amarelo, laranja, azul ou rosa) e fazer buscas por essas cores. Um recurso interessante para quem lê materiais de estudo ou trabalho.

Resistente à água. Proteção IPX8, o que significa que pode ser usado à beira da piscina ou em outros ambientes úmidos e resiste a quedas acidentais na água.

Bateria de longa duração. Segundo a Amazon, uma carga do Kindle Colorsoft dura até 8 semanas (considerando 30 minutos de leitura por dia). Para comparação, a do Paperwhite chega a 12 — mas é claro que ler em cores usa mais energia; ainda assim, é bastante tempo. Vale ressaltar que o estilo de cor (padrão ou vívido) não interfere na duração.

Imagem: Marcella Duarte\UOL

Modelos e preços. São duas versões e ambas estão em promoção:

Kindle Colorsoft, 16 GB, preto - de R$ 1.499 por R$ 1.079 (à vista)

Kindle Colorsoft Signature Edition, 32 GB, preto metálico - de R$ 1.649 por R$ 1.187 (à vista)

Assinantes Kindle Unlimited pagam R$ 979 ou R$ 1.087, respectivamente, durante a Kindle Week.

Os dois modelos usam exatamente a mesma tela. A diferença, além do espaço de armazenamento e do acabamento da traseira, é que a versão mais cara tem controle de brilho automático e carregamento sem fio.

Testei o Signature e acredito que vale a pena pagar os R$ 108 a mais, uma diferença de preço relativamente pequena, para ter esses diferenciais.

Pontos de atenção

Preço alto. É o Kindle mais caro a ser vendido no Brasil. Porém, chegou mais barato do que se esperava; é praticamente o valor em dólar convertido (nos EUA, os modelos custam $250 e $280). Além disso, não há concorrentes no mercado brasileiro, o que o torna mais exclusivo.

Resolução da tela muda de acordo com o conteúdo. Em preto e branco, são 300 ppi (mesma do Paperwhite); quando há cores, cai para 150 ppi — algo de praxe nesse tipo de tela colorida, que gera uma leve granulação na imagem, mas não chega a prejudicar a experiência.

Por conta da tecnologia que inclui as cores (camada de filtros coloridos), o brilho e a textura da imagem são um pouco diferentes no Colorsoft, e os brancos ficam levemente azulados.

Quem não faz tanto uso das cores, pode optar pelo bom e velho Paperwhite, que oferece mais de nitidez e contraste para conteúdos preto e branco. Ele custa cerca de R$ 500 a menos e também está em promoção.

Não tem modo noturno. Não é possível deixar todo o sistema em tema escuro (fundo preto e letras em branco), e isso pode incomodar quem já é acostumado a usá-lo. Porém, com o recurso "cor da página" dá para ter uma experiência de leitura similar à do modo noturno. Mas só funciona dentro dos livros — a biblioteca e outros menus continuam claros. Para ativar, abra um livro, acesse o menu de ações rápidas e defina a cor da página como preta.

Quem pode gostar

Para quem lê conteúdos que ficariam melhor coloridos e/ou está disposto a investir em um novo Kindle, o Colorsoft é uma ótima opção — ainda mais com esse desconto. É inegável que ele transforma a experiência de leitura.

Já usei concorrentes de outras marcas, que não vendem no Brasil, e achei a experiência no Kindle Colorsoft superior. A tela é muito confortável de olhar, as cores são bonitas e a troca de páginas é rápida.

É um modelo pensado para iniciados no mundo dos livros digitais, que querem melhorar a experiência e trazer novas possibilidades. E também para quem gosta de ter sempre o produto mais premium e inovador em mãos.

De qualquer forma, a oferta da Kindle Week o deixa interessante para mais pessoas, pois ele sai basicamente pelo preço cheio do modelo preto e branco (Paperwhite).

Vale a pena, especialmente, para quem lê muitas histórias em quadrinhos ou outros títulos com ilustrações ou fotos, que ganham vida com as cores. E mesmo quem costuma ler mais livros "comuns" pode se encantar com as capas coloridas e a possibilidade de grifar com cores diferentes.

Kindle Week

Até domingo (21), a Amazon oferece descontos em todos os modelos de Kindle, além de milhares de e-books em promoção, a partir de R$ 1,99. Uma boa oportunidade para encher sua biblioteca digital.

Além disso, quem comprar um Kindle ganha três meses de Amazon Music e de Audible e dois meses de Kindle Unlimited (válido para quem não é assinante desses serviços). E quem já for assinante KU tem R$ 100 de desconto extra em alguns modelos, incluindo o Colorsoft.

