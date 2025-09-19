Topo

COI autoriza atletas russos a competir nos Jogos de Inverno de 2026 sob bandeira neutra

19/09/2025 12h00

O Comitê Olímpico Internacional (COI) autorizou, nesta sexta-feira (19), a participação nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina em 2026 dos atletas russos e bielorrussos sob bandeira neutra e estritas condições, como aconteceu nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

"A comissão executiva adotará exatamente a mesma abordagem que foi adotada em Paris", anunciou à imprensa a presidente do COI, Kirsty Coventry.

Ou seja, será possível competir sob bandeira neutra, em caráter individual, com a condição de não ter nenhum vínculo com o exército e de não ter apoiado publicamente a invasão à Ucrânia.

A decisão adotada durante a reunião da comissão executiva realizada em Milão não é uma surpresa, já que Coventry havia respaldado a solução aprovada em Paris e não havia mudado de opinião desde então.

"É melhor para o nosso movimento garantirmos que todos os atletas estejam representados", reiterou a dirigente, eleita para o cargo em março.

A presença de um grupo reduzido de russos e bielorrussos nos Jogos de Paris (25 atletas no total e cinco medalhas conquistadas) satisfez o COI, que queria reunir atletas de todo o mundo e evitar um boicote da Ucrânia e seus aliados mais próximos.

O tamanho dessas delegações para os Jogos de Inverno (de 6 a 22 de fevereiro) depende agora das federações internacionais, encarregadas do processo de classificação e que continuam, algumas delas, proibindo russos e bielorrussos de participarem de suas competições.

É o caso da Federação Internacional de Esqui (FIS), cujas modalidades representam mais da metade dos pódios dos Jogos Olímpicos de Inverno, do biatlo e do luge, enquanto a federação de patinação autoriza um competidor por nação e por modalidade.

