Topo

Notícias

Ciro Gomes diz que não vai se candidatar à Presidência de novo, após 4 derrotas

São Paulo

19/09/2025 14h32

O ex-ministro e ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) afirmou que não voltará a se candidatar à Presidência da República. "Não quero mais ser candidato, não. Não quero mais importunar os eleitores", disse em entrevista à rádio Itatiaia nesta quinta-feira, 18, após palestra em evento universitário na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Ciro concorreu à quarta eleição presidencial em 2022, quando se apresentou como uma opção fora da polarização entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas terminou o pleito em quarto lugar, com 3% dos votos válidos, atrás de Simone Tebet (MDB).

Em 1998 e em 2002, pelo PPS, chegou a 10,9% e 11,9% dos votos. Em 2018, com o PDT, alcançou 12,4% do eleitorado. Ciro também foi governador do Ceará de 1991 a 1994 e ministro nos governos Itamar Franco e Lula.

Questionado sobre o cenário eleitoral de 2026, Ciro avalia não haver ninguém com capacidade para resolver os problemas do País. "Cada vez que me candidatei, eu tinha capacidade, sabia que dava conta de resolver o problema. Hoje, tenho dúvidas se alguém tem capacidade de resolver o tamanho do abacaxi que essa maluquice de Lula e Bolsonaro produziu no País", afirmou.

Como mostrou a Coluna do Estadão, aliados do pedetista o aconselharam a aproveitar o "bate cabeça" entre governadores da direita para se lançar como o candidato anti-Lula ao Palácio do Planalto no próximo ano.

Mas a recusa para disputar novamente a vaga já vem de anos atrás. Em dezembro de 2023, o ex-presidenciável afirmou que não desistiu, mas foi "desistido", e que "dificilmente" voltaria a se candidatar à Presidência. "Eu vou seguir lutando, mas disputar eleição não quero mais não", disse em entrevista à GloboNews.

Ciro tem sido sondado pelo PSDB e pelo União Brasil, mas, até o momento, não sinalizou mudança para nenhum desses partidos.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Patrulhas da Otan interceptam três caças russos em espaço aéreo da Estônia

Quem é Minotauro, apontado como o 'maior ladrão de casas de SP' e preso pela polícia

Dez países reconhecerão o Estado palestino na segunda-feira, diz assessor presidencial francês

Estônia pede reunião de urgência da Otan após incursão de caças russos, diz primeiro-ministro

Conmebol reconhece erro de arbitragem na expulsão de Plata contra o Estudiantes

Reino Unido lança portal na dark web para recrutar espiões contra a Rússia

Ciro Gomes diz que não vai se candidatar à Presidência de novo, após 4 derrotas

Partido italiano de extrema direita Liga vai homenagear Charlie Kirk em reunião anual

Detenta condenada por furto é resgatada de presídio na zona oeste de SP e foge

Sobe para 25 o número de mortos em explosão de caminhão-tanque no México

Hamilton brilha nos treinos livres do GP do Azerbaijão; McLaren tem problemas