Daniela Lima: Só Bolsonaro pode resolver impasse entre Valdemar e Eduardo

O impasse entre o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e Eduardo Bolsonaro só será resolvido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou a colunista Daniela Lima no UOL News do Canal UOL.

O Eduardo e o Valdemar trocaram bastante farpas aí ao longo das últimas semanas. O Eduardo deixou vazar que havia sido procurado por partidos, caso do PRTB, para se lançar candidato a presidente sem o apoio do PL. Ele vem dizendo que ele pode sair do PL. O que o Valdemar está tentando fazer? Manter a família coesa. Quem vai escolher o sucessor é o Jair Messias Bolsonaro.

Qual é o problema? O problema é que se você vai olhar para o discurso de pelo menos dois dos filhos do ex-presidente que estão na política, eles estão tratando personagens da aliança que sustentou o governo Bolsonaro e a campanha do Bolsonaro como personagens oportunistas.

Que estão fingindo que querem manter ou ajudar o pai deles, tanto a não ser preso quanto a recuperar a elegibilidade apenas para fazer o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, candidato a presidente com um deles de vice. Esse é o discurso que está preponderando em uma parte forte da família.

Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela Lima também aponta que o prazo para a definição do candidato é crucial, já que governadores como Tarcísio de Freitas precisam deixar o cargo até abril de 2026 caso queiram disputar a presidência.

Qual é o tamanho da aderência desse discurso na cabeça do Bolsonaro? A gente só vai saber quando ele der o, digamos, quando ele bater o martelo. Mas o timing dessa decisão é muito importante. Para ser candidato a presidente, o governador Tarcísio de Freitas, o governador Ratinho Júnior, o governador Ronaldo Caiado, o governador precisa se desincompatibilizar do cargo para poder sair.

E isso é até o fim do primeiro trimestre, porque acho que são seis meses antes da eleição. Se Bolsonaro deixa para a décima hora, Tarcísio de Freitas não consegue montar a equipe, não consegue criar um time, não consegue fazer um plano de governo em tempo hábil, entende? E ir redirecionando as coisas.

Daniela Lima, colunista do UOL

Para Daniela, o impasse só será resolvido por Bolsonaro, que mantém o controle do processo e pode decidir até o último momento, repetindo estratégia semelhante à de Lula em 2018.

A chave mesmo dessa pancadaria entre o Valdemar e o Eduardo está na mão do Jair Bolsonaro. Ele poderia encerrar isso agora. Porque ele quer manter o controle até o final e a disposição da família até o julgamento era de emular o que fez Luiz Inácio Lula da Silva quando foi preso pela Lava Jato. Em todos os passos.

Primeiro... se for preso, registrar a candidatura, ou se for a inelegibilidade, que já não tem mais o que fazer, registrar a candidatura, para o TSE dizer, você não pode ser candidato, você está inelegível, e aí pega e alça o vice e refaz uma chapa, etc e tal. A ideia era fazer isso e levar isso até o limite. O problema é que o centrão e uma ala da extrema direita querem ter chance de fazer tudo.

Daniela Lima, colunista do UOL

