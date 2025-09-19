Casal Macron vai apresentar provas 'científicas' de que primeira-dama é mulher, diz advogado

O presidente francês Emmanuel Macron e a primeira-dama Brigitte Macron vão apresentar elementos "científicos" e fotografias para provar que a esposa do chefe de Estado é uma mulher, confirmou nesta sexta-feira (19) a assessoria de imprensa do escritório de Tom Clare, um dos advogados do casal.

O procedimento é uma das etapas do processo por difamação que o casal presidencial iniciou nos Estados Unidos contra a influenciadora americana Candace Owens. A podcaster de extrema-direita propagou rumores, que circulam há anos na internet, de que Brigitte Macron seria uma mulher trans e teria "nascido homem".

"Serão também apresentados depoimentos de especialistas, de natureza científica, que demonstrarão a falsidade das declarações" da influenciadora aos seus milhões de seguidores, disse o advogado a um podcast da rede BBC, sem especificar a natureza dessas provas.

"Ainda não é o momento de revelar toda a nossa estratégia", afirmou. Mas "estamos prontos para demonstrar que o que ela diz sobre Brigitte Macron é falso". As declarações de Tom Clare à BBC, que já haviam circulado na imprensa, foram confirmadas à AFP pela assessoria de imprensa de seu escritório.

Fotos grávida

Os autores da ação também apresentarão fotografias de Brigitte Macron com seus filhos ou grávida, segundo a assessoria. "É evidente que é extremamente doloroso para essa família ter que se apresentar diante de um tribunal e com essas provas", destacou. Mas o casal quer "colocar um fim a essas mentiras de uma vez por todas".

A fake news, que circula na França desde a primeira eleição de Emmanuel Macron em 2017, ganhou força nos Estados Unidos desde que Candace Owens passou a transmitir, em janeiro de 2025, uma série de vídeos chamada "Becoming Brigitte" ("Tornando-se Brigitte").

Na França, duas mulheres que propagaram a fake news de que Brigitte Macron, nascida Trogneux, nunca teria existido e que seu irmão Jean-Michel teria assumido essa identidade após mudar de sexo, foram condenadas em 2024 a pagar indenizações à primeira-dama e a Jean-Michel Trogneux.

Com AFP