Daniela Lima: Casa Branca faz uso político da morte de Charlie Kirk

O governo de Donald Trump explora a morte de Charlie Kirk como pauta política e pressiona emissoras a silenciar críticos, disse a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

A suspensão do talk show de Jimmy Kimmel após cobranças da Casa Branca e da FCC (Comissão Federal de Comunicações, na sigla em inglês) evidencia o impacto da pressão política sobre a liberdade de expressão nos Estados Unidos.

Tanto o Stephen Colbert [apresentador do programa 'The Late Show'] como o Jimmy Kimmel são profissionais de absoluto sucesso naquilo que fazem. Têm produtos vencedores, uma série de prêmios, audiências elevadíssimas. Quando você vê um profissional que tem carreira ilibada, sucesso profissional e prêmios sendo cortado dessa forma, desconfie.

Outra coisa me deixa muito incomodada nisso tudo. É o fato de que o que irritou mesmo a Casa Branca foi o vídeo que o Jimmy Kimmel exibe no final da fala dele, quando diz que essa foi a reação do presidente Trump à pergunta de um repórter comovido sobre como ele está segurando a onda após a perda do aliado. Trump ou não ouve direito ou não quer falar do assunto e diz estar muito feliz porque 'a gente está construindo um novo salão de baile aqui na Casa Branca'.

Foi isso o que ele exibiu e foi o que irritou a Casa Branca. Então, há também o uso político da vítima nisso e em transformar o debate sobre ela, quando, na verdade, a crítica que tinha ali era a atitude do presidente questionado sobre alguém que ele dizia ser como da família. Daniela Lima, colunista do UOL

O colunista Leonardo Sakamoto destacou o papel do humor como ferramenta primordial para contestar as medidas adotadas pelo governo Trump.

O humor nos EUA tem um papel fundamental para a crítica política, ainda mais no momento em que o Partido Democrata parece estar dormindo. Humor, talk shows, South Park e uma série de produtos culturais norte-americanos vêm fazendo uma resistência forte e tendo um papel fundamental em todo esse processo. O Trump veio pra cima desses talk shows e pediu a cabeça desse pessoal. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, a suspensão de Jimmy Kimmel não foi motivada por uma piada, mas por fazer uma crítica direta ao uso político da morte de Kirk, o que irritou o governo e estimulou a censura.

O presidente da Comissão de Comunicações criticou publicamente o Kimmel por conta de um comentário que ele tinha feito. Não foi piada. Quem fala que foi piada tá equivocado. Foi um comentário. Ele não tripudiou. Tripudiar da morte do Kirk é errado. Ele não criticou, zoou, zombou, não fez piada com a morte do Kirk. Ele questionou que seguidores do Trump estão fazendo um esforço muito grande pra tentar mostrar que ele era de esquerda. O Kimmel colocou isso e criticou a utilização política do cadáver do Charlie Kirk.

Ele criticou o trumpismo, não Kirk. Só que isso foi o suficiente para o pessoal pirar. Há uma questão política. O presidente dos EU está fazendo pressão contra a liberdade de expressão desses produtos culturais, enquanto ele mesmo diz que nós continuamos no farol da liberdade de expressão. Mentira! Ele critica o Brasil, só que ele faz muito pior. Vejamos como será o contra-ataque de Trump, que prometeu cortar a cabeça de todo mundo que tem talk show. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

