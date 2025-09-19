Topo

Carla Araújo: Paulinho da Força esfria bolsonaristas com PL da Dosimetria

Do UOL, em São Paulo

19/09/2025 18h28

O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) frustrou os bolsonaristas ao assumir a relatoria do projeto de lei que trata de uma possível anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, afirmou a colunista Carla Araújo no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O projeto, agora chamado de 'PL da Dosimetria', passou a focar na redução de penas em vez de anistia total, após articulação com Michel Temer e Aécio Neves. O texto tramita em regime de urgência, mas não há previsão de votação rápida.

Há uma frustração entre os bolsonaristas. Assim que foi anunciado como relator da proposta, o deputado Paulinho da Força já jogou um banho de água fria dizendo 'olha, aqui não vai ter anistia'.

No encontro com Temer e Aécio em São Paulo, Paulinho sela e faz a tentativa dessa mudança de nome do próprio projeto que vínhamos falando como PL da Anistia, para tentar trazer essa nova nomenclatura do PL da Dosimetria. É uma estratégia traçada em uma negociação feita com o ex-presidente Michel Temer e com o deputado Aécio Neves, que estava um pouco desparecido da cena política. Carla Araújo, colunista do UOL

Segundo Carla, o novo foco do projeto é reflexo de negociações para evitar confronto com o Supremo Tribunal Federal, que já sinalizou ser contra o perdão amplo para crimes contra o Estado Democrático de Direito.

Está longe de termos, digamos assim, um desfecho dessa história com algum caminho rápido e decisório que vai livrar ou não Bolsonaro e reduzir as penas desses condenados de 8 de janeiro. Carla Araújo, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa:

