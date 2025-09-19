Caio Bonfim dá ao Brasil seu primeiro título mundial na marcha atlética

Caio Bonfim fez história ao se tornar o primeiro marchador brasileiro a conquistar o campeonato mundial, após superar seus adversários na prova de 20 quilômetros neste sábado (20, data local) em Tóquio, com uma recuperação fantástica no trecho final.

Bonfim, que já tinha conquistado a prata na prova de 35 quilômetros no sábado passado, iniciou um ataque feroz na última volta do circuito e concluiu a prova com o tempo de 1h18min35s, à frente do chinês Zhaozhao Wang (1h18min43s, prata) e do espanhol Paul McGrath (1h18min45s, bronze).

Com a vitória de Caio, o Brasil conquista seu terceiro título mundial da história no atletismo, depois de Fabiana Murer no salto com vara em 2011, e Alison dos Santos nos 400 metros com barreiras em 2022.

- Alma de pioneiro -

No total, a conta de medalhas brasileiras em Mundiais de atletismo chega agora a 19, quatro delas em provas da marcha atlética, e todas com Caio Bonfim, de 34 anos, um pioneiro para o Brasil nesta disciplina e maior medalhista do país em campeonatos mundiais.

As duas primeiras foram de bronze nos 20 quilômetros, em 2017 e 2023, antes de dar um salto de qualidade neste Mundial de Tóquio com a prata nos 35 quilômetros e, sobretudo, este ouro dos 20 quilômetros, a recompensa de uma longa e árdua carreira.

No ano passado, Caio Bonfim conquistou uma histórica medalha de prata olímpica na prova de 20 quilômetros nos Jogos de Paris.

Nesta edição do Mundial de Atletismo no Japão, o Brasil soma três medalhas, as duas de Caio Bonfim e a prata de Alison dos Santos conquistada na sexta-feira nos 400 metros com barreiras, uma prova na qual chegou inclusive a ser designado campeão durante alguns instantes por uma desclassificação do vencedor, o americano Rai Benjamin, que depois foi reclassificado após um recurso.

