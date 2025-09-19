Topo

Cade aprova compra de participação em eólica da Casa dos Ventos pela Bimbo

19/09/2025

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição pela Bimbo do Brasil de participação societária em projeto eólico da Casa dos Ventos localizado entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, para autoprodução de energia elétrica.

A transação, que será feita via futuro exercício de opção de compra, resultará na compra de participação societária em holding que detém um parque eólico de 63 megawatts (MW) de capacidade instalada, parte do Complexo Serra do Tigre.

Ao Cade, a Bimbo afirmou que "o investimento em autoprodução de energia elétrica possibilitará a obtenção de energia por meio de uma fonte de energia renovável, o que significa redução nos seus custos com energia elétrica, além de ganhos de sustentabilidade".

Já a Casa dos Ventos considera que a venda representa "uma oportunidade de investimento para expandir seus projetos de produção de energia renovável no Brasil".

Em recente entrevista à Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o diretor executivo da companhia, Lucas Araripe, comentou que a volatilidade nos preços da energia nos últimos meses estimulou grandes consumidores de energia a buscarem o modelo de autoprodução, enquanto a perspectiva de mudança nas regras no segmento provocou uma aceleração da tomada de decisão por parte de alguns interessados, de modo a garantir o enquadramento na regra antiga, o que garantiu à empresa alguns contratos.

O complexo Serra do Tigre, do qual faz parte o parque negociado, possui um total de 756 MW e está sendo construído nos municípios de Currais Novos, São Tomé, Lajes Pintadas, Campo Redondo, Coronel Ezequiel, no Rio Grande do Norte, e Picuí, na Paraíba. A previsão é que a entrada em operação ocorra no início de 2026.

