Caças russos violam espaço aéreo da Estônia, diz governo, que denuncia "audácia sem precedentes"

Três aviões de combate MiG-31 russos violaram o espaço aéreo da Estônia nesta sexta-feira (19), segundo o governo do país, e permaneceram em sobrevoo por cerca de 12 minutos. A intrusão provocou reações imediatas da Otan e da União Europeia. Segundo as Forças Armadas da Estônia, os MiG "não tinham plano de voo e seus transmissores estavam desligados".

"A Rússia já violou o espaço aéreo estoniano quatro vezes este ano, o que já é inaceitável por si só, mas a violação de hoje, com três aviões de combate que entram em nosso espaço aéreo, é de uma audácia sem precedentes", declarou o ministro das Relações Exteriores do país, Margus Tsahkna. De acordo com ele, os caças passaram sobre o Golfo da Finlândia.

"É preciso responder aos controles cada vez mais rigorosos nas fronteiras e à agressividade da Rússia reforçando rapidamente a pressão política e econômica", acrescentou. O governo estoniano informou que convocou o mais alto diplomata russo presente no país para consulta.

A Itália, que desde agosto é responsável pela "polícia do ar" da organização nos países bálticos, imediatamente fez decolar seus caças F-35 para interceptar os aparelhos russos.

Today @MFAestonia summoned Russia's chargé d'affaires over another violation of Estonia's airspace, when three Russian MiG-31s entered our airspace over the Gulf of Finland for 12 minutes.



This is an unprecedented and brazen intrusion ? clear proof of Russia's growing... ? Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 19, 2025

A Otan denunciou um "novo exemplo de comportamento perigoso da Rússia", de acordo com sua porta-voz, Allison Hart. "Mais cedo hoje, caças russos violaram o espaço aéreo da Estônia. A OTAN reagiu imediatamente e interceptou os aviões russos", escreveu ela, na plataforma X.

Earlier today, Russian jets violated Estonian airspace. NATO responded immediately and intercepted the Russian aircraft. This is yet another example of reckless Russian behaviour and NATO's ability to respond. ? NATO Spokesperson (@NATOpress) September 19, 2025

A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, denunciou nesta sexta-feira uma "provocação extremamente perigosa", em uma mensagem no X. "Esta é a terceira violação do espaço aéreo da UE em poucos dias e aumenta ainda mais as tensões na região", declarou. As violações anteriores ocorreram em 13 de maio, 22 de junho e 7 de setembro.

Moscou havia enviado um caça ao espaço aéreo da Otan sobre o Mar Báltico para tentar interceptar um petroleiro com destino à Rússia. O navio é considerado parte de uma "frota fantasma" que desafia as sanções ocidentais.

Drones na Polônia

A violação do espaço aéreo da Estônia ocorre após a entrada de um drone russo no espaço aéreo romeno, no sábado (13). O país, membro da UE e da Otan enviou dois caças F-16 e monitorou o aparelho até sua a saída do radar. O embaixador da Rússia no país, Vladimir Lipayev, foi convocado pelo Ministério das Relações Exteriores romeno.

O Ministério da Defesa romeno informou que o drone não sobrevoou áreas habitadas nem representou uma ameaça iminente para a população.

Outro incidente ocorreu na noite de 9 para 10 de setembro, quando mais de 20 drones russos entraram no espaço aéreo polonês. Varsóvia abriu uma investigação para determinar a natureza do projétil que atingiu uma casa durante o incidente.

De acordo com a imprensa polonesa, uma casa danificada na vila de Wyryki, no leste foi, na verdade, atingida por um míssil ar-ar AIM-120 AMRAAM, disparado por um caça F-16 da força aérea polonesa.

"A investigação está em estágio preliminar e é preciso aguardar a opinião dos especialistas para determinar que tipo de armamento danificou essa casa", declarou a porta-voz da Procuradoria Nacional, Anna Adamiak.

"Responsabilidade é de Moscou"

De acordo com o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, independentemente das circunstâncias, a responsabilidade recai primeiramente sobre Moscou.

"Toda a responsabilidade pelos danos causados à casa em Wyryki cabe aos autores da provocação com drones, ou seja, à Rússia", insistiu Donald Tusk na plataforma X. "Todas as circunstâncias do incidente serão comunicadas ao público, ao governo e ao presidente pelos serviços competentes, após o fim da investigação", acrescentou.

A Polônia, país membro da OTAN, e seus aliados mobilizaram aviões e outros aparelhos para conter a intrusão dos drones, que acabaram sendo abatidos ou recuperados, principalmente no leste e centro do país, sem deixar feridos. Os danos à casa em Wyryki foram os únicos oficialmente registrados durante essas intrusões.

