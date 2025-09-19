Topo

Presos há 8 meses, casal de idosos britânicos é libertado no Afeganistão

Da direita para a esquerda, Peter e Barbara Reynolds com diplomatas do Qatar e do Reino Unido em avião - Qatar Government/Handout via Reuters
19/09/2025 09h36Atualizada em 19/09/2025 09h36

Um casal de idosos do Reino Unido foi libertado hoje depois de quase oito meses detido pelo Talibã no Afeganistão. A informação é da agência Reuters.

Barbie, 76, e Peter Reynolds, 80, foram presos em 1º de fevereiro pelo Talibã — movimento nacionalista islâmico que governa o Afeganistão. Conforme a BBC, há 18 anos, o casal trabalha em uma ONG que faz projetos em escolas no país do Oriente Médio. Eles foram presos na província de Bamiyan, após usarem um avião sem comunicar as autoridades locais.

Soltura se deu após meses de negociação entre britânicos e o talibãs, mediada pelo Qatar. O casal foi levado hoje para Doha e não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

No momento da prisão, família dos presos demonstrou preocupação com saúde dos idosos. Uma autoridade não identificada disse à Reuters que Barbie e Peter foram mantidos separados durante a maior parte do tempo em que estiveram presos e que "a embaixada do Qatar em Cabul lhes deu apoio essencial, incluindo acesso a médico, entrega de medicamentos e comunicação regular com a família".

Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido disse estar "aliviado" com desfecho. Em comunicado, o órgão agradeceu ao governo do Qatar pela ajuda na mediação.

Qatar é mediador com Talibã desde 2021, quando grupo reassumiu o poder no Afeganistão. Com a saída dos EUA, muitos países retiraram suas representações diplomáticas de Cabul e passaram a contar com ajuda de Doha.

