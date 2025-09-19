Topo

Notícias

OPINIÃO

Sakamoto: Brincar com visto mostra que EUA querem influenciar 2026

do UOL

Do UOL, em São Paulo

19/09/2025 17h46

A restrição de visto dos Estados Unidos ao ministro da Saúde Alexandre Padilha é um recado de que Washington pode interferir nas eleições de 2026, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News - 2ª edição do Canal UOL.

O episódio, que ocorreu às vésperas da Assembleia Geral da ONU, foi visto pelo governo Lula como abuso diplomático e sinal de deterioração nas relações entre os dois países. O Brasil passou a discutir com a ONU a possibilidade de transferir eventos oficiais para fora dos EUA.

Esta é uma sacanagem sem tamanho. O Brasil é a segunda maior democracia do hemisfério ocidental. Os EUA, que têm como obrigação conceder visto, pelo menos para uma pessoa poder circular em Nova York, disseram que concederiam o mínimo possível dentro das regras da ONU.

Relacionadas

'Sou ministro do Brasil, condições dos EUA são inaceitáveis', diz Padilha

Após suspense e tensão, equipe de Lula obtém visto dos EUA para ir à ONU

'Abuso diplomático', diz Padilha sobre EUA ter cancelado visto de sua filha

Tradicionalmente, os EUA concedem o visto para todo mundo poder circular normalmente em Nova York por inteiro, reservando o 'cercadinho' a países com quem eles não têm relação, que são inimigos e que eles têm medo que possam lhe causar alguma coisa. Eles colocaram o Padilha na mesma categoria. Essa é a resposta do país amigo. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto aponta que o governo Trump usa a Assembleia da ONU para fazer política externa e interna. Ele vê o tratamento dado ao ministro Padilha como sinal de que o Brasil passou a ser visto como adversário estratégico por Washington.

Isso é o governo Trump usando a Assembleia Geral da ONU para fazer sua política internacional e interna nesse processo. Além de ser uma sacanagem, o Brasil é tratado como como inimigo. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Segundo Sakamoto, o pacote de restrições é um alerta sobre o papel dos EUA nas eleições do Brasil em 2026.

Todo esse pacote acende também um alerta. Se os EUA estão fazendo isso agora, imaginem no ano que vem nas eleições. E essa é a grande discussão. É Bolsonaro? É claro, eles estão tentando ajudar a melhorar o comércio deles com o Brasil, que já é bom, e as big techs, mas também estão deixando claro que vão influenciar, sim, nas eleições do ano que vem.

Esse tipo de coisa, de tratar o Brasil como inimigo ao brincar com o visto e atropelar as regras da ONU, está deixando claro que o governo dos EUA não vai se importar muito em seguir regras do ano que vem. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para o colunista, a ONU pode ter que repensar a permanência de sua sede em Nova York caso as restrições diplomáticas dos EUA avancem.

A ONU terá que repensar. Os EUA estão dando calote no pagamento das agências, cria problemas e sai de uma série de instâncias importantes. Em breve, a ONU terá que repensar se vale a pena manter toda a sua estrutura em Nova York ou se vai para outro país. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa:

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Carla Araújo: Paulinho da Força esfria bolsonaristas com PL da Dosimetria

Anvisa manda recolher remédio para hipertensão que pode ter caco de vidro

Petróleo e gás caem apesar de ameaça de sanções ao GNL russo

Procuradoria da Venezuela pede à ONU que investigue ataques dos EUA a barcos no Caribe

Anac abre consulta pública sobre nova concessão do aeroporto do Galeão com venda assistida

Senadora que regulou faltas de líderes na Câmara critica uso de medida por Eduardo Bolsonaro

Otan intercepta caças russos em espaço aéreo da Estônia

Trump eleva para mais de R$ 500 mil taxa do visto para trabalhadores especializados

Jantar de Trump com família real terminou com vinho português de R$ 12 mil

Zagueiro alemão Jérôme Boateng, campeão mundial em 2014, anuncia aposentadoria

Tratado de alto-mar obtém as 60 ratificações necessárias para entrar em vigor