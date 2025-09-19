Sakamoto: Brincar com visto mostra que EUA querem influenciar 2026

A restrição de visto dos Estados Unidos ao ministro da Saúde Alexandre Padilha é um recado de que Washington pode interferir nas eleições de 2026, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News - 2ª edição do Canal UOL.

O episódio, que ocorreu às vésperas da Assembleia Geral da ONU, foi visto pelo governo Lula como abuso diplomático e sinal de deterioração nas relações entre os dois países. O Brasil passou a discutir com a ONU a possibilidade de transferir eventos oficiais para fora dos EUA.

Esta é uma sacanagem sem tamanho. O Brasil é a segunda maior democracia do hemisfério ocidental. Os EUA, que têm como obrigação conceder visto, pelo menos para uma pessoa poder circular em Nova York, disseram que concederiam o mínimo possível dentro das regras da ONU.

Tradicionalmente, os EUA concedem o visto para todo mundo poder circular normalmente em Nova York por inteiro, reservando o 'cercadinho' a países com quem eles não têm relação, que são inimigos e que eles têm medo que possam lhe causar alguma coisa. Eles colocaram o Padilha na mesma categoria. Essa é a resposta do país amigo. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto aponta que o governo Trump usa a Assembleia da ONU para fazer política externa e interna. Ele vê o tratamento dado ao ministro Padilha como sinal de que o Brasil passou a ser visto como adversário estratégico por Washington.

Isso é o governo Trump usando a Assembleia Geral da ONU para fazer sua política internacional e interna nesse processo. Além de ser uma sacanagem, o Brasil é tratado como como inimigo. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Segundo Sakamoto, o pacote de restrições é um alerta sobre o papel dos EUA nas eleições do Brasil em 2026.

Todo esse pacote acende também um alerta. Se os EUA estão fazendo isso agora, imaginem no ano que vem nas eleições. E essa é a grande discussão. É Bolsonaro? É claro, eles estão tentando ajudar a melhorar o comércio deles com o Brasil, que já é bom, e as big techs, mas também estão deixando claro que vão influenciar, sim, nas eleições do ano que vem.

Esse tipo de coisa, de tratar o Brasil como inimigo ao brincar com o visto e atropelar as regras da ONU, está deixando claro que o governo dos EUA não vai se importar muito em seguir regras do ano que vem. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para o colunista, a ONU pode ter que repensar a permanência de sua sede em Nova York caso as restrições diplomáticas dos EUA avancem.

A ONU terá que repensar. Os EUA estão dando calote no pagamento das agências, cria problemas e sai de uma série de instâncias importantes. Em breve, a ONU terá que repensar se vale a pena manter toda a sua estrutura em Nova York ou se vai para outro país. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

