Brasil quer ampliar importação de produtos de países árabes, diz Ministério da Agricultura

Brasília

19/09/2025 18h03

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, manifestou a países da Liga Árabe o interesse do Brasil em ampliar a importação de produtos árabes, informou o Ministério da Agricultura em nota. "Nós também queremos ser grandes compradores, não apenas de fertilizantes, que são fundamentais para a nossa produção, mas de outros itens que os países da Liga tenham interesse em comercializar com o Brasil. Estamos abertos a negociar", disse Fávaro em encontro com o Conselho de Embaixadores da Liga dos Estados Árabes e com a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, ocorrido na quinta-feira na sede da embaixada da Palestina em Brasília.

Fávaro lembrou, segundo o ministério, que neste Brasil e a Liga Árabe completam 80 anos de relações diplomáticas, com o Brasil se consolidando como o maior exportador de produtos halal do mundo. "De tudo o que o Brasil exporta para a Liga Árabe, 75% é da agropecuária: carnes de aves, carnes bovinas, açúcar, milho, mel. O Brasil é um grande provedor de alimentos para os países árabes", afirmou Favaro.

O ministro destacou ainda, mencionando o tarifaço dos Estados Unidos, que o Brasil quer ampliar as exportações aos países árabes. "Trabalhamos muito pela ampliação dos mercados e das relações comerciais, batendo recordes na balança comercial. Conseguimos viabilizar negócios como ovos férteis para a Arábia Saudita, açaí para o Egito, além de café e suco de laranja para os Emirados Árabes Unidos", apontou.

O presidente da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, William Adib Dib, destacou para a necessidade de novas parcerias entre os países em áreas como fertilizantes e economia halal, abrangendo alimentos industrializados, cosméticos, medicamentos e serviços.

