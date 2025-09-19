Bolsas da Europa operam mistas antes de Trump e Xi, em semana marcada por decisões de juros

Por Sergio Caldas

São Paulo, 19/09/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta sexta-feira, enquanto investidores aguardam uma conversa telefônica entre os presidente dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, sobre questões comerciais, após uma semana marcada por decisões de juros.

Por volta das 6h05 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 exibia leve avanço de 0,14%, a 555,78 pontos.

Nas próximas horas, Trump e Xi vão discutir por telefone a finalização de um acordo que permita ao chinês TikTok continuar operando nos EUA, entre outros assuntos comerciais, dias após a última rodada de negociações tarifárias entre delegações de ambos os lados. A conversa vem um dia após Canadá e México prometerem aprofundar os laços comerciais bilaterais.

Os últimos dias trouxeram decisões de política monetária cruciais, incluindo a do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que reduziu juros pela primeira vez neste ano. Outros grandes BCs, como o Banco da Inglaterra (BoE) e o Banco do Japão (BoJ) deixaram suas taxas inalteradas, mas a autoridade monetária japonesa surpreendeu com planos de gradualmente vender seus ETFs.

No âmbito macroeconômico, as vendas no varejo do Reino Unido tiveram alta mensal de 0,5% em agosto, maior do que se previa.

Às 6h20 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,03%, a de Paris subia 0,65% e a de Frankfurt tinha ligeira alta de 0,09%. As de Milão e Madri, por sua vez, avançavam 0,65% e 0,60%, respectivamente, enquanto a de Lisboa recuava 0,08%.

