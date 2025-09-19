Topo

BoJ: Ueda diz que aumento das taxas no Japão dependerá da melhora da economia e dos preços

São Paulo

19/09/2025 07h25

O presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, considera que o aumento das taxas pela autoridade monetária dependerá da melhora da economia e dos preços. Nesta sexta-feira, 19, o BoJ manteve a taxa de juros inalterada em 0,5% ao ano pela quinta vez consecutiva.

Após a decisão sobre juros, o BoJ anunciou que começará a vender suas participações em ações, um movimento visto como um novo passo na normalização da política monetária e um sinal de confiança na economia.

O banco central anunciou planos para reduzir suas participações em fundos negociados em bolsa (ETFs), que haviam sido adquiridos sob seu programa agressivo de flexibilização monetária para combater a deflação.

O banco declarou que dispensaria anualmente cerca de 330 bilhões de ienes, ou US$ 2,23 bilhões, em participações de ETFs, com base no valor contábil.

O BoJ disse que poderá ajustar o ritmo das vendas de ETFs em futuras reuniões e prometeu minimizar as perdas e a disrupção nos mercados financeiros. Além disso, planeja vender cerca de 5 bilhões de ienes em participações em fundos de investimento imobiliário.

"Iniciaremos as vendas de ETFs assim que as preparações necessárias estiverem concluídas", declarou Ueda, durante coletiva de imprensa. A autoridade monetária não planeja retomar as compras de ETFs no futuro.

Em relação ao cenário externo, Ueda avaliou que, até o momento, a economia americana parece "sólida", e que o acordo comercial entre Estados Unidos e Japão "reduz a incerteza econômica". Fonte: Dow Jones Newswires.

