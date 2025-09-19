Topo

BHP deve nomear 1ª mulher para liderar a empresa em 140 anos de história, diz FT

19/09/2025 16h48

(Reuters) - O BHP Group deve nomear Geraldine Slattery, chefe de operações na Austrália, como a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente-executivo em seus 140 anos de história, informou o Financial Times nesta sexta-feira.

Slattery seria uma das poucas mulheres a ocupar o cargo de presidente-executiva nas principais empresas globais de mineração.

Um nome notável anterior foi o de Cynthia Carroll, a primeira mulher a dirigir a Anglo American por cinco anos, até 2012.

Espera-se que o presidente-executivo da BHP, Mike Henry, deixe o cargo em meados de 2026, após cinco anos no comando, segundo a reportagem, citando pessoas não identificadas "familiarizadas com o pensamento do conselho".

De acordo com o FT, a empresa disse que seu conselho "não tem pressa" em fazer uma mudança.

A BHP se recusou a comentar o assunto em uma resposta por email à Reuters.

Slattery está na BHP há três décadas e, anteriormente, liderou os negócios de petróleo da empresa nos Estados Unidos.

A BHP, a maior mineradora de capital aberto do mundo, faz um rodízio regular dos principais talentos em cargos importantes, com candidatos internos a presidente-executivo sendo orientados durante anos como uma espécie de pré-triagem, disse uma fonte à Reuters em maio.

