Topo

Notícias

Barris de metal são encontrados no mar dos EUA, conteúdo ainda é misterioso

Barril encontrado no fundo do mar, na costa de Los Angeles, capturado pelo veículo operado remotamente - Schmidt Ocean Institute/divulgação
Barril encontrado no fundo do mar, na costa de Los Angeles, capturado pelo veículo operado remotamente Imagem: Schmidt Ocean Institute/divulgação
do UOL

Do UOL, em São Paulo

19/09/2025 05h30

Barris corroídos repousam há décadas nas profundezas do Pacífico, perto de Los Angeles. Um estudo publicado pela Universidade da Califórnia em San Diego tenta revelar o que eles escondem.

O que aconteceu

Imagens de 2020 mostraram barris de metal corroídos cercados por manchas brancas circulares, no fundo do mar da Califórnia. Eles estavam inicialmente associados ao pesticida tóxico DDT, proibido em 1972 por causar danos à saúde humana e à vida selvagem, de acordo com artigo publicado no site da Universidade da Califórnia em San Diego.

Relacionadas

O clube do século 19 que marchou com tochas e mudou o mundo

R$ 16 mil para 'evaporar': japoneses pagam para sumir e começar nova vida

Pague R$ 14 mil para gritar e quebrar tudo: o que são os 'rituais de raiva'

O novo estudo da Scripps Institution of Oceanography (UC San Diego) analisou amostras coletadas em 2021 e 2023. Os pesquisadores descobriram que essas manchas eram causadas por resíduos alcalinos cáusticos, e não diretamente pelo DDT.

Esses resíduos transformaram o ambiente marinho em um habitat extremo. A mudança fez com que apenas bactérias adaptadas sobrevivessem na área afetada.

Um dos principais resíduos da produção de DDT era o ácido, e eles não o colocavam em barris. Isso nos faz pensar: o que era pior do que o resíduo ácido do DDT para merecer ser colocado em barris?
Johanna Gutleben, pós-doutoranda da Scripps e autora principal, em entrevista ao site da Universidade da Califórnia em San Diego

Ainda não se sabe exatamente os produtos químicos que estão armazenados nos barris, apesar das pistas. Além disso, número de barris no fundo do mar é desconhecido.

Mudança de ecossistema, explosivos militares e material radiativo

Entre as décadas de 1930 e 1970, 14 locais de despejo no sul da Califórnia receberam resíduos industriais. Entre eles estavam químicos, explosivos militares e até material radiativo, segundo a Environmental Protection Agency (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos).

Munições também foram localizadas no fundo mar. Foi o que apontaram pesquisas recentes da Scripps, que identificaram milhares de objetos, incluindo munições descartadas.

Pesquisadores coletaram amostras dos barris usando uma espécie de 'drone submarino' - ROV SuBastian / Schmidt Ocean In/Schmidt Ocean Institute - ROV SuBastian / Schmidt Ocean In/Schmidt Ocean Institute
Pesquisadores coletaram amostras dos barris usando uma espécie de 'drone submarino'
Imagem: ROV SuBastian / Schmidt Ocean In/Schmidt Ocean Institute

Os sedimentos da região estão altamente contaminados com DDT, que em grande parte foi despejado diretamente no oceano. Para o microbiologista Paul Jensen, coautor do estudo, o impacto é duradouro.

É chocante que, mais de 50 anos depois, ainda vejamos esses efeitos. Não podemos quantificar o impacto ambiental sem saber quantos desses barris com manchas brancas existem, mas está claramente tendo um impacto localizado sobre os micróbios
Paul Jensen, coautor do estudo ao site da universidade

Gutleben complementa que os cientistas ainda têm apenas uma visão fragmentada do que foi despejado. "Só encontramos o que procuramos e, até agora, temos procurado principalmente DDT. Ninguém pensava em resíduos alcalinos antes disso", afirmou à publicação da universidade.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Veto dos EUA à paz e crise em Gaza reacendem debate sobre Estado palestino na ONU

Barris de metal são encontrados no mar dos EUA, conteúdo ainda é misterioso

Vítima de abusos que teve 3 filhos do padrasto foge após 22 anos em cárcere

Bolsonaro se surpreendeu com 311 votos, mas criticou aceno de anistia light

'Reprovável', 'inconstitucional': juristas analisam a PEC da Blindagem

Em estádio da NFL, com Trump: como será e quem estará no funeral de Kirk

Quem são os suspeitos identificados por elo com assassinato de ex-delegado

Irmãos separados em sequestro por janela de trem se encontram após 50 anos

De olho em 2026, Fufuca ignora ultimato de partido e declara voto em Lula

'Princesinha do crime': quem é a presa resgatada de presídio em SP

Com direito a gol relâmpago, Flamengo derrota Estudiantes no Maracanã