Barris de metal são encontrados no mar dos EUA, conteúdo ainda é misterioso

Barris corroídos repousam há décadas nas profundezas do Pacífico, perto de Los Angeles. Um estudo publicado pela Universidade da Califórnia em San Diego tenta revelar o que eles escondem.

O que aconteceu

Imagens de 2020 mostraram barris de metal corroídos cercados por manchas brancas circulares, no fundo do mar da Califórnia. Eles estavam inicialmente associados ao pesticida tóxico DDT, proibido em 1972 por causar danos à saúde humana e à vida selvagem, de acordo com artigo publicado no site da Universidade da Califórnia em San Diego.

O novo estudo da Scripps Institution of Oceanography (UC San Diego) analisou amostras coletadas em 2021 e 2023. Os pesquisadores descobriram que essas manchas eram causadas por resíduos alcalinos cáusticos, e não diretamente pelo DDT.

Esses resíduos transformaram o ambiente marinho em um habitat extremo. A mudança fez com que apenas bactérias adaptadas sobrevivessem na área afetada.

Um dos principais resíduos da produção de DDT era o ácido, e eles não o colocavam em barris. Isso nos faz pensar: o que era pior do que o resíduo ácido do DDT para merecer ser colocado em barris?

Johanna Gutleben, pós-doutoranda da Scripps e autora principal, em entrevista ao site da Universidade da Califórnia em San Diego

Ainda não se sabe exatamente os produtos químicos que estão armazenados nos barris, apesar das pistas. Além disso, número de barris no fundo do mar é desconhecido.

Mudança de ecossistema, explosivos militares e material radiativo

Entre as décadas de 1930 e 1970, 14 locais de despejo no sul da Califórnia receberam resíduos industriais. Entre eles estavam químicos, explosivos militares e até material radiativo, segundo a Environmental Protection Agency (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos).

Munições também foram localizadas no fundo mar. Foi o que apontaram pesquisas recentes da Scripps, que identificaram milhares de objetos, incluindo munições descartadas.

Pesquisadores coletaram amostras dos barris usando uma espécie de 'drone submarino' Imagem: ROV SuBastian / Schmidt Ocean In/Schmidt Ocean Institute

Os sedimentos da região estão altamente contaminados com DDT, que em grande parte foi despejado diretamente no oceano. Para o microbiologista Paul Jensen, coautor do estudo, o impacto é duradouro.

É chocante que, mais de 50 anos depois, ainda vejamos esses efeitos. Não podemos quantificar o impacto ambiental sem saber quantos desses barris com manchas brancas existem, mas está claramente tendo um impacto localizado sobre os micróbios

Paul Jensen, coautor do estudo ao site da universidade

Gutleben complementa que os cientistas ainda têm apenas uma visão fragmentada do que foi despejado. "Só encontramos o que procuramos e, até agora, temos procurado principalmente DDT. Ninguém pensava em resíduos alcalinos antes disso", afirmou à publicação da universidade.