Topo

Notícias

Barreirinhas: 'Há chances de novos navios serem retidos na operação Cadeia de Carbono'

Rio

19/09/2025 19h14

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, não descartou a possibilidade de mais navios serem retidos na Operação Cadeia de Carbono, deflagrada hoje para combater fraudes na importação de combustíveis.

"Há um fluxo contínuo de navios chegando ao Brasil, a Receita acompanha todas as movimentações. Há chances de novos navios serem retidos", pontuou.

Até o momento, foi retida a carga de dois navios destinados ao Rio de Janeiro, avaliada em aproximadamente R$ 240 milhões, composta por petróleo, combustíveis e hidrocarbonetos, incluindo óleo condensado de petróleo. Barreirinhas falou com a imprensa na sede da Receita Federal no Rio.

"Muitas vezes há a importação de hidrocarbonetos, como se fosse algum outro combustível, e que deveriam ser destinados, por exemplo, a indústria, e acabam sendo desviados para o setor de combustíveis. Isso tudo vai ser apurado a partir de perícias", explicou.

"O que é mais grave é a ocultação dos reais beneficiários dessas operações. A ocultação dos recursos utilizados nessas importações. É isso que será mais profundamente investigado", afirmou. "As grandes vítimas desse tipo de fraude são os Estados de destino desses produtos", finalizou.

