Barcelona não consegue liberação do Camp Nou e receberá PSG pela Champions em Montjuic

19/09/2025 11h46

O Barcelona ainda não conseguiu a liberação para jogar no Camp Nou, que está em obras, e receberá o Paris Saint-Germain no Estádio Olímpico de Montjuic, no dia 1º de outubro, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, anunciou o clube espanhol nesta sexta-feira (19).

"O clube segue trabalhando para obter as autorizações administrativas necessárias para a abertura do Camp Nou nos próximos dias", informou a diretoria 'blaugrana' em comunicado.

O Barça, que venceu o Newcastle por 2 a 1 na quinta-feira, pela primeira rodada da Champions, iniciou uma reforma em seu emblemático estádio no final da temporada 2022/2023, com expectativa para uma reabertura parcial em novembro de 2024.

Desde então, a equipe disputa seus jogos no Estádio Olímpico de Montjuic. A data de retorno ao Camp Nou foi adiada várias vezes devido a atrasos nas obras e a problemas para obter licenças.

Enquanto aguarda a liberação do Camp Nou, o Barcelona receberá o PSG em Montjuic pela Champions e enfrentará o Getafe, no próximo domingo, pelo Campeonato Espanhol, no estádio Johan Cruyff, que tem capacidade para apenas 6 mil espectadores, como aconteceu no último fim de semana, contra o Valencia.

O clube gastará, segundo a imprensa catalã, 1,5 bilhão de euros (R$ 9,5 bilhões na cotação atual) pela reconstrução do Camp Nou, que será concluída no início de 2026. Após a reforma, o estádio poderá receber 105 mil pessoas.

Até a conclusão das obras, assim que obter as permissões, o Camp Nou será usado com capacidade reduzida.

