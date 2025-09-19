Banco do Japão vai se desfazer de ETFs; divisão em decisão para manter juros sinaliza possível alta à frente

Por Leika Kihara e Makiko Yamazaki

TÓQUIO (Reuters) - O Banco do Japão decidiu nesta sexta-feira começar a vender seus ativos de risco e dois membros do conselho do banco votaram contra a manutenção das taxas de juros, sugerindo que a autoridade monetária abandonará seu estímulo monetário maciço mais cedo do que se pensava.

Embora o banco central japonês tenha mantido as taxas de juros de curto prazo em 0,5%, os membros do conselho Hajime Takata e Naoki Tamura propuseram, sem sucesso, um aumento para 0,75%, em um movimento que os mercados viram como um prelúdio para um aumento de curto prazo nos custos dos empréstimos.

"A dissidência de Takata e Tamura destaca a crescente pressão hawkish dentro do Banco do Japão", disse Charu Chanana, estrategista-chefe de investimentos do Saxo.

"Embora a maioria ainda seja favorável a uma trajetória estável, a presença de dois membros do conselho votando contra a decisão de hoje sugere que o debate está se inclinando para uma normalização mais rápida."

A mudança hawkish surpreendeu os mercados e levou alguns participantes a apostar em um aumento dos juros no próximo mês, mesmo com a elevação das incertezas sobre as perspectivas globais e a política interna.

"Parece que o ímpeto em direção a um aumento da taxa está crescendo dentro do conselho mais do que o esperado", disse Atsushi Takeda, economista-chefe do Itochu Economic Research Institute. "Podemos dizer que a chance de um aumento da taxa em outubro aumentou."

Na reunião de dois dias que terminou nesta sexta-feira, o Banco do Japão decidiu vender suas participações em fundos negociados em bolsa (ETF) no mercado a um ritmo anual de cerca de 330 bilhões de ienes (US$2 bilhões).

Também decidiu vender fundos de investimento imobiliário (REITs) a um ritmo anual de cerca de 5 bilhões de ienes.

O Banco do Japão disse que começará a vender assim que os preparativos operacionais necessários fossem concluídos e que poderá rever o ritmo das vendas em futuras reuniões.

A decisão marca mais um passo em direção ao desmantelamento do que restou do estímulo radical do Banco do Japão com o objetivo de reanimar uma economia fragilizada, o que o deixou com 37 trilhões de ienes em ETFs em seu balanço patrimonial, acumulados durante 13 anos de compras.

No entanto, o ritmo lento das vendas, que provavelmente começará no início do próximo ano, significa que levará mais de um século para se desfazer de todas as suas participações, ressaltando o foco do Banco do Japão em evitar quaisquer perturbações indevidas no mercado.

Embora fosse amplamente esperado que o Banco do Japão acabasse por se desfazer de suas participações em ETFs, o anúncio foi feito muito mais cedo do que o mercado estava prevendo.

A inclinação "hawkish" do Banco do Japão contrastou com a decisão do Federal Reserve, na quarta-feira, de cortar as taxas de juros dos Estados Unidos e sinalizar mais reduções para deter qualquer deslize em um mercado de trabalho já enfraquecido.

O Banco do Japão manteve sua opinião de que a economia continuará a se recuperar moderadamente, mas alertou que as tarifas comerciais dos EUA estão pesando sobre os lucros das empresas.

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse que prefere examinar mais dados para obter pistas sobre como as tarifas dos EUA podem afetar a economia do Japão -- comentários vistos pelos mercados como deixando a autoridade monetária japonesa livre para decidir o momento do próximo aumento dos juros.

"Até o momento, não estamos vendo um grande impacto das tarifas dos EUA sobre a economia do Japão", disse ele em uma coletiva de imprensa. "Mas precisamos estar atentos aos riscos econômicos e de preços negativos, já que o impacto das tarifas dos EUA começará a se intensificar."

A trajetória de aumento das taxas do Banco do Japão também é complicada pela incerteza política causada pela decisão do primeiro-ministro Shigeru Ishiba de renunciar, anunciada este mês.

O partido governista está se preparando para uma corrida pela liderança em 4 de outubro para escolher o sucessor de Ishiba, que antecede a reunião de política monetária do Banco do Japão em 29 e 30 de outubro. Entre os principais candidatos está a parlamentar veterana Sanae Takaichi, uma opositora vocal dos aumentos dos juros pelo Banco do Japão.

(Reportagem de Leika Kihara; Reportagem adicional de Makiko Yamazaki, Satoshi Sugiyama, Kantaro Komiya e Chang-Ran Kim, em Tóquio, e Ankur Bannerjee, em Cingapura)