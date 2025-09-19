Topo

B3 compra 60% da CRDC por R$15 mi

19/09/2025 07h36

(Reuters) - A B3 firmou contrato para compra de 60% da Central de Registro de Direitos Creditórios (CRDC), empresa especializada em prover serviços de tecnologia para agentes do setor de concessão de crédito, por R$15 milhões, com possibilidade de aquisição do percentual remanescente a partir de 2030.

A operadora da bolsa de São Paulo afirmou que caso opte por exercer a opção de compra da participação restante, a opção estará sujeita ao atingimento de "determinadas metas", sem detalhar quais seriam elas, em comunicado ao mercado divulgado na noite de quinta-feira.

A B3 citou ainda que a transação envolve uma parceria de longo prazo entre B3, CRDC e Associação Comercial de São Paulo, que continuará detendo participação na CRDC.

A operação ainda está sujeita, entre outras condições, à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

(Por Tiago Brandão)

