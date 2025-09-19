Azevedo & Travassos Energia segue em discussões para compra da PVE

SÃO PAULO (Reuters) - A Azevedo & Travassos Energia anunciou nesta sexta-feira que mantém intenção de aquisição da Petro-Victory Corp (PVE) apesar de um aumento de capital ter ficado abaixo do nível necessário para cumprir uma condição precedente firmada pelas empresas em um memorando vinculante de entendimentos acertado em meados do ano.

"Ainda assim, ambas as companhias mantêm a intenção de dar prosseguimento às negociações e, para tanto, estão avaliando adequações no memorando de entendimento que permitam a efetiva conclusão da transação", disse a Azevedo & Travassos em comunicado ao mercado.

Segundo a empresa, o aumento de capital totalizou R$103,3 milhões, uma homologação parcial ao esperado, o que implicou que a condição precedente não foi cumprida para o andamento da aquisição nos termos propostos originalmente.

(Por Alberto Alerigi Jr.)