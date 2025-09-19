Autoridades palestinas prendem suspeito de ataque antissemita na França em 1982

Topo

As autoridades palestinas prenderam um dos suspeitos de um atentado antissemita na França em 1982, que matou seis pessoas, informou nesta sexta-feira a Procuradoria Antiterrorista francesa (Pnat).

Hicham Harb, um palestino de 70 anos, é suspeito de ter supervisionado o grupo que executou o ataque na rua Rosiers, localizada em um bairro com grande presença da comunidade judaica em Paris.

A Interpol informou à Pnat sobre a detenção, indicou à AFP a Procuradoria, que celebrou "um avanço importante" e agradeceu a colaboração das autoridades palestinas.

O anúncio da detenção ocorre três dias antes de o presidente Emmanuel Macron anunciar o reconhecimento pela França de um Estado palestino, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York.

Em 9 de agosto de 1982, a explosão de uma granada no restaurante Jo Goldenberg e o posterior tiroteio na rua, executado por três a cinco homens, deixaram seis mortos e 22 feridos.

O ataque, que durou três minutos, foi atribuído a um grupo palestino dissidente da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), o Fatah-Conselho Revolucionário, de Abu Nidal.

A Justiça pediu em julho um julgamento contra seis homens, incluindo Hicham Harb.

