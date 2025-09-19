Topo

Derrite: 'Maior ladrão de casas de SP' é preso suspeito de ação no Morumbi

19/09/2025 13h49

Um suspeito de relação com o assalto a uma casa no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo, foi preso hoje pela polícia, afirmou o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite.

O que aconteceu

Derrite não disse qual papel o homem teria exercido no assalto, mas afirmou que o suspeito é o "maior ladrão de casas de São Paulo". A prisão foi anunciada nas redes sociais do secretário na tarde de hoje.

Suspeito não teve identidade divulgada e, segundo o secretário, tem "dezenas de passagens por roubo". O UOL não conseguiu acesso à defesa dele até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.

O secretário também não explicou se o homem é um dos dois presos nesta manhã pelo roubo no Morumbi, ou se teria sido detido em outra ocasião. O UOL buscou a SSP para saber em quais circunstâncias o homem foi detido e aguarda retorno sobre o assunto.

Casa foi invadida e moradores feitos reféns nesta madrugada

Moradores acionaram a polícia por tentativa de roubo a uma residência hoje. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), a Polícia Militar chegou ao local, mas os assaltantes fugiram.

Duas pessoas foram feitas reféns, mas ninguém ficou ferido. O último refém foi libertado por volta das 7h, depois que o assaltante foi preso pela Polícia Militar. Além dele, outro suspeito foi capturado e levado para o 89º DP, disse a PM ao UOL. Segundo a SSP, não há registro de vítimas.

Fuga de assaltantes do condomínio foi feita por creche municipal e houve troca de tiros com a polícia. A SSP informou que o boletim de ocorrência do caso continua aberto e mais informações serão disponibilizadas em breve.

Morador teve a casa invadida por assaltante durante tiroteio. Em entrevista à TV Globo na manhã de hoje, um homem que vive em uma das residências do condomínio e não quis se identificar relatou que, por volta das 2 da manhã, estava dormindo e acordou com o barulho de tiros e um dos assaltantes dentro de sua casa.

Falei para ele [assaltante]: Tá armado? Ele já mostrou a arma, mas não tirou da cintura em nenhum momento. Tirou o capuz e falou comigo tranquilo. Ele só estava com medo, com muito medo de não sair vivo. Os policiais começaram a gritar: 'Vem, vem, vem'. Foi aí que todo mundo viu ele sair pelo telhado
Morador do condomínio invadido no Morumbi

Moradores assustaram com tiroteio e foram abordados por policiais. Também à TV Globo, o engenheiro Gustavo Garcia, morador de uma casa no condomínio invadido, relatou: "A gente estava em casa, ouviu uns barulhos que parecia tiro e assustou. Olhamos no celular e tinha o pessoal do grupo dos moradores falando: 'Tem bandido pulando o telhado'.

Os policiais estavam todos aqui já e olharam para dentro da nossa casa. Todo mundo levantou a mão e falou: 'A gente é morador', ele [policial] disse: 'Deixa a gente entrar'. A gente sentou na garagem e ficou lá. Os policiais perguntaram: 'Só estão vocês três em casa?'. A gente teve que literalmente deitar na garagem e falar: 'A gente não é bandido'
Gustavo Garcia, morador de condomínio alvo de assalto

