Topo

Notícias

Após dias calor, SP pode ter chegada de frente fria com, chuvas de granizo e ventos fortes

São Paulo

19/09/2025 07h47

Após a previsão de dias intensos de calor para o final de semana, o clima no Estado de São Paulo pode ter uma reviravolta a partir do próximo domingo, dia 21, às vésperas da entrada da primavera.

A possível chegada de uma frente fria deverá provocar tempestades, queda na temperatura, aumento da umidade relativa do ar e risco de chuva de granizo em partes do Estado (veja mais abaixo).

Na capital, as temperaturas devem despencar. De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, as máximas não devem ultrapassar os 18°C, enquanto as mínimas devem chegar aos 14°C, ao longo de toda a semana.

Mudanças na temperatura

A previsão é que o período entre sexta-feira, 19, e domingo, seja marcado por temperaturas elevadas, tempo abafado e com umidade relativa do ar inferior a 20% em regiões como o centro-oeste e norte paulista.

Nesta quinta-feira, 18, teve início uma nova onda de calor e capitais das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte podem bater recordes de calor nos próximos dias. As altas temperaturas devem persistir até segunda-feira, 22, nestas partes do País.

"Essas condições favorecem a intensificação da sensação de calor e abafamento, além de aumentar o risco para incêndios florestais e queimadas em áreas de vegetação", informou a Defesa Civil do Estado.

As condições, no entanto, devem mudar com a chegada de uma frente fria na noite de domingo, "que poderá provocar chuvas fortes, rajadas de vento, descargas elétricas e risco de granizo em pontos isolados".

"A entrada desse sistema atmosférico contribuirá para elevar a umidade e reduzir o risco de incêndios a partir do início da próxima semana, embora haja possibilidade de transtornos em áreas vulneráveis".

Condições previstas por regiões

- Região Metropolitana da Capital Paulista: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 21°C e máxima de 32°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Baixada Santista: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 22°C e máxima de 33°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Vale do Paraíba: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 18°C e máxima de 32°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Litoral Norte: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 22°C e máxima de 34°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Serra da Mantiqueira: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 16°C e máxima de 23°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Vale do Ribeira: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 19°C e máxima de 36°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Região de Itapeva: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 20°C e máxima de 31°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Regiões de Sorocaba e Campinas: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 21°C e máxima de 33°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Regiões de Franca, Barretos e Ribeirão Preto: Pancadas de chuva isoladas. Temperatura mínima de 22°C e máxima de 35°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Região de São José do Rio Preto: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 24°C e máxima de 35°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Região de Bauru e Araraquara: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 22°C e máxima de 33°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Região de Araçatuba: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 25°C e máxima de 35°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Regiões de Presidente Prudente e Marília: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 25°C e máxima de 33°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Irã diz que apresentou proposta de programa nuclear 'justa' para evitar retomada de sanções

Após dias calor, SP pode ter chegada de frente fria com, chuvas de granizo e ventos fortes

Israel fecha passagem da Cisjordânia para Jordânia após ataque mortal

Congresso deixa de lado pautas urgentes para debater anistia

Autoridades palestinas prendem suspeito de ataque antissemita na França em 1982

Israel promete empregar 'força sem precedentes' na Cidade de Gaza e exige saída de moradores

Corpos de homens que foram de SP ao PR cobrar dívida são achados

Governo francês se opõe ao hasteamento de bandeiras palestinas em prefeituras

PEC da Blindagem pode barrar ações contra corrupção no uso de emendas

Macron confronta Netanyahu e chama ofensiva em Gaza de 'fracasso'

Tim Burton e Monica Bellucci anunciam separação