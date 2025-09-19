Topo

Anvisa manda recolher remédio para hipertensão que pode ter caco de vidro

Anvisa suspendeu um lote completo de furosemida produzido pela Hypofarma Imagem: Getty Images
19/09/2025 18h20

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou o recolhimento de um lote completo do medicamento furosemida.

O que aconteceu

Anvisa pediu recolhimento do lote 2411191 do furosemida, produzido pela Hypofarma, com validade até 30/11/2026. Todos os produtos deste lote estão com a comercialização, a distribuição e o uso suspensos. A decisão foi emitida pela agência na última terça-feira (16).

Medida foi por possível falha na produção do medicamento. De acordo com a Anvisa, foi identificada a presença de material estranho, semelhante a caco de vidro, no lote 2411191 de furosemida da Hypofarma.

Foi constatado desvio de qualidade do produto, segundo a agência. O parecer com o erro na produção do medicamento foi emitido pela Vigilância Sanitária de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.

Furosemida é comumente usado para diurético. Esse medicamento é recomendado para quem tem problemas de urinar e para tratamento de hipertensão leve a moderada, e deve ser prescrito por um médico.

Pacientes ou profissionais de saúde que identificarem o lote impróprio devem comunicar à Anvisa. A notificação pode ser feita pelos canais de atendimento da agência ou nos órgãos de vigilância sanitária local.

Hypofarma confirmou que suspendeu o uso do lote de furosemida citado pela Anvisa. Por meio de nota, a empresa disse apurar o erro detectado pela agência e afirmou seguir "rigorosamente as melhores práticas de fabricação e controle, adotando elevados padrões de qualidade e segurança" em seus produtos.

Esses processos são constantemente revisados e aprimorados, com o compromisso de garantir a confiança e a tranquilidade de pacientes, profissionais de saúde e da sociedade.
Hypofarma, em nota à imprensa

