Aécio: 'Debater penas é o preço a se pagar e não muda status de Bolsonaro'

A mudança do projeto de anistia para um projeto que debata dosimetria das penas é uma tentativa de superar o impasse político criado após os atos de 8 de janeiro, afirma o deputado federal Aécio Neves (PSDB) no UOL News, do Canal UOL.

Segundo Aécio, o Supremo Tribunal Federal já deixou claro que a anistia é inconstitucional. Por isso, parlamentares agora discutem a redução das penas para condenados que tiveram participação secundária, sem alterar a situação de Jair Bolsonaro.

Em primeiro lugar, anistia é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre isso lá atrás e através da palavra de alguns ministros mais recentemente. Então, a minha sugestão foi exatamente essa: não se trata mais de anistia, mas qual gesto que se pode fazer para que nós superemos esse impasse e toquemos a agenda do Congresso Nacional que interessa ao país? Então, passamos a discutir a dosimetria das penas. Uns vão ser contra, outros vão ser a favor. Eu acho justo que se discuta isso se for esse o preço a pagar para o Brasil voltar a caminhar. Aécio Neves

Aécio participou de reunião com Michel Temer, Paulinho da Força e Hugo Motta para articular o novo texto. Ele destaca que a proposta mira quem participou dos atos, mas não liderou ou financiou, e que Bolsonaro não será beneficiado.

Nós vamos falar o quê? De dar àqueles que tiveram uma participação lateral nesse processo. Nós estamos falando daqueles que estão presos hoje por terem participado lá nas ruas, na invasão do Congresso e tal. Eles não vão ser anistiados. O presidente Bolsonaro, não vai mudar em nada o seu status. Isso é muito diferente de uma anistia que o colocaria de novo no jogo político. Eu acho que é um preço que o Brasil poderia pagar. Aécio Neves

Para o deputado, o projeto de dosimetria define regras gerais e não pode ser feito para beneficiar ou prejudicar pessoas específicas. A intenção é permitir progressão de regime para casos de menor gravidade.

Não se pode fazer uma nova legislação, tratando-se de dosimetria, focada em alguém, seja para beneficiar ou para prejudicar. Nós chegamos até a fazer um pouco, vamos dizer, esse estudo, essa tentativa de ver como chegaria lá em cima, porque não é esse o objetivo. A mexida, se houvesse, seria lateral, seria marginal, não muda o status quo do presidente [Bolsonaro]. Aécio Neves

Veja a íntegra do programa: