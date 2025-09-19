Topo

Notícias

Anac abre consulta pública sobre nova concessão do aeroporto do Galeão com venda assistida

São Paulo

19/09/2025 18h12

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) abriu nesta sexta-feira, 19, a Consulta Pública 11/2025 para discutir a proposta de venda assistida do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro. O aviso foi publicado no Diário Oficial da União após aprovação da Anac.

A venda assistida permite que a concessionária atual transfira operação a uma nova empresa, com o suporte e regulação da Anac e do governo federal. Desde 2013, o Galeão é administrado pela asiática Changi, de Cingapura, por meio da concessionária RIOgaleão.

A proposta visa garantir a continuidade dos serviços aeroportuários e preservar a qualidade da infraestrutura, sem a necessidade de retomada direta pelo poder público (encampação) ou a volta à administração pública ao término da concessão (reestatização).

"A realização da consulta pública reforça o compromisso da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) e do governo federal com a transparência no processo de renegociação do contrato de concessão do Galeão", afirma o secretário nacional de Aviação Civil, Daniel Longo.

Contribuições

As contribuições deverão ser encaminhadas até as 18 horas do dia 5 de novembro de 2025, por meio de formulário eletrônico no site da Anac. Os interessados podem sugerir alterações nos documentos ou manifestar críticas e sugestões diretamente relacionadas aos itens da minuta.

Além disso, será realizada uma audiência pública virtual no dia 14 de outubro, às 14h30, com transmissão pelo canal oficial da Anac no YouTube. Aqueles que desejarem se manifestar verbalmente na sessão deverão se inscrever previamente até o dia 9 de outubro.

Histórico

No início de 2022, a Changi declarou a intenção de devolver a operação do Galeão, alegando que a movimentação do aeroporto ficou abaixo do previsto nos estudos de viabilidade. No entanto, voltou atrás. Desde então, o poder público tem buscado formas de retomar a viabilidade financeira da concessão. As medidas incluem o redirecionamento de voos do Aeroporto Santos Dumont para o Galeão para ampliar o fluxo de passageiros no terminal internacional.

Em junho de 2025, o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou a repactuação da concessão por meio da venda assistida. Dois meses depois, a Vinci Compass fechou acordo para comprar 70% da fatia da Changi, passando a deter 35,7% da concessionária. A Infraero segue com 49% das ações, mas sairá da administração após o leilão, previsto para o início de 2026.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Lyon vence Angers e iguala pontuação do líder PSG

Trump assina decreto que instaura um visto de residência de um milhão de dólares

Citado por Fux, jurista italiano defende condenação de Bolsonaro

Ivan Valente: Motta pode pautar IR, mas não será votado antes da anistia

Receita tem inteligência instalada para colocar à disposição de investigadores, diz Haddad

Flordelis passa mal na prisão: advogada fala em AVC, mas secretaria nega

Caetano, Gil e Chico Buarque vão liderar protesto contra PEC da Blindagem

Carla Araújo: Paulinho da Força esfria bolsonaristas com PL da Dosimetria

Anvisa manda recolher remédio para hipertensão que pode ter caco de vidro

Petróleo e gás caem apesar de ameaça de sanções ao GNL russo

Procuradoria da Venezuela pede à ONU que investigue ataques dos EUA a barcos no Caribe