Alison dos Santos conquista a prata nos 400 m com barreira no Mundial de Atletismo

19/09/2025 09h18

O brasileiro Alison dos Santos conquistou a medalha de prata nos 400 metros com barreira no Mundial de Atletismo disputado em Tóquio, prova vencida pelo americano Rai Benjamin.

Com o tempo de 46.52, Benjamin, atual campeão olímpico, garantiu sua primeira medalha de ouro em um Mundial. Alison, dono de duas medalhas de bronze olímpicas (Tóquio-2020 e Paris-2024) e campeão mundial em 2022, terminou a prova em 46.84

O pódio foi completado pelo catari Abderrahman Samba (47.00). O defensor do título, o norueguês Karsten Warholm, terminou apenas na quinta posição (47.58).

