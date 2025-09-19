Topo

Alison dos Santos conquista a prata nos 400 m com barreira no Mundial de Tóquio

19/09/2025 10h44

Após uma desclassificação que durou alguns minutos, o americano Rai Benjamin foi reclassificado depois da apresentação de um recurso, e conquistou o título mundial dos 400 metros com barreiras, prova em que o brasileiro Alison dos Santos conquistou a medalha de prata nesta sexta-feira (19) em Tóquio.

Durante um curto período, o atleta paulista, segundo na prova com o tempo de 46.84, foi considerado o campeão devido à desclassificação, mas retornou ao segundo lugar, atrás de Benjamin, que venceu a prova em 46 segundos e 52 centésimos. O catari Abderrahman Samba (47.06) levou o bronze, enquanto o defensor do título, o norueguês Karsten Warholm, ficou em quinto lugar (47.58).

Piu, bronze olímpico em Tóquio-2020 e Paris-2024, conquista sua segunda medalha em Mundiais, após o ouro na edição de 2022, disputada em Eugene (Estados Unidos).

Para o Brasil, esta é a 18ª medalha do país na história dos Mundiais, incluindo duas de ouro: a conquistada por Piu há três anos e a de Fabiana Murer, campeã do salto com vara em 2011. 

No Mundial de Tóquio, esta é a segunda medalha do Brasil, após a prata de Caio Bonfim na prova da marcha atlética de 35 quilômetros.

Benjamin obteve seu melhor tempo na temporada para garantir, aos 28 anos, sua primeira medalha de ouro mundial individual, após dois títulos mundiais com a equipe americana do revezamento de 4x400 metros.

Nos 400 metros com barreira, ele havia sido vice-campeão mundial duas vezes (2019 e 2022) e medalhista de bronze uma vez (2023). 

