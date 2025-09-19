Alessandro Vieira será o relator da PEC da Blindagem na CCJ do Senado

Topo

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) - Edilson Rodrigues - 28.fev.2024/Agência Senado
19/09/2025 21h51

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) será o relator da PEC da Blindagem na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. Ele já afirmou que é contra a proposta, aprovada pela Câmara nesta semana.

O que aconteceu

Vieira foi escolhido hoje pelo presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA). "Recebi a missão de relatar a chamada PEC da Blindagem no Senado. Minha posição sobre o tema é pública e o relatório será pela rejeição, demonstrando tecnicamente os enormes prejuízos que essa proposta pode causar aos brasileiros", disse o senador.

Otto Alencar também já se posicionou contra a PEC. Em entrevista à colunista do UOL Daniela Lima, ele criticou a aprovação da proposta na Câmara. "Nunca imaginei que deputados tivessem essa sem-cerimônia. Essa PEC não passa aqui [no Senado]. Não passa de jeito nenhum. Isso é inimaginável", falou.

A Câmara aprovou a PEC da Blindagem na terça. O texto foi apelidado dessa forma porque amplia a proteção dos parlamentares e presidentes de partidos na Justiça.

A proposta impede que deputados e senadores sejam investigados e julgados criminalmente pelo STF. A Corte só poderá fazê-lo se a Câmara ou o Senado autorizarem com maioria simples —ou seja, de 50% dos votos da Casa mais um.

Parlamentares também só poderão ser presos com autorização dos seus pares e em votação secreta. A decisão se dará por maioria absoluta, em um prazo de 90 dias. A regra atual já exige que a prisão seja autorizada pelo Senado ou a Câmara, mas em votação aberta.

Errata: este conteúdo foi atualizado
Uma versão anterior deste texto informava incorretamente que Alessandro Vieira é do PSD. Na verdade, o senador é do MDB. A informação foi corrigida

