Agentes federais usam gás lacrimogêneo e spray de pimenta em protesto de democratas de Illinois contra o ICE

Por Heather Schlitz

CHICAGO (Reuters) - Em uma cena caótica em um centro de detenção de imigrantes nos subúrbios de Chicago, candidatos democratas de Illinois a uma cadeira no Congresso relataram que foram atingidos por gás lacrimogêneo, balas de pimenta e jogados no chão por agentes federais nesta sexta-feira enquanto protestavam contra o aumento das operações anti-imigração do presidente Donald Trump na cidade.

Desde que as batidas anti-imigração do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) começaram, no início do mês, manifestantes têm se reunido do lado de fora das instalações em Broadview, Illinois, em protestos na sua maioria pacíficos.

Mas um impasse com os agentes do ICE aumentou drasticamente nesta sexta-feira, com os agentes batendo nos manifestantes, disparando gás lacrimogêneo e lançando balas de pimenta que cobriram os manifestantes com uma nuvem de pó branco.

Kat Abughazaleh, candidata democrata ao Congresso, disse que foi atingida por gás lacrimogêneo e empurrada duas vezes por agentes federais enquanto estava sentada com outros manifestantes para bloquear o acesso de veículos às instalações na manhã desta sexta-feira.

Abughazaleh publicou imagens nas mídias sociais que mostravam agentes fortemente armados levantando-a e jogando-a no chão, o que, segundo ela, machucou sua mão e a deixou com grandes hematomas no lado direito.

"Foi doloroso, mas poderia ter sido pior", disse ela.

Duas operações de fiscalização de imigração em larga escala que começaram no início de setembro foram duramente criticadas pelas principais autoridades de Illinois, incluindo o governador J.B. Pritzker e o prefeito de Chicago, Brandon Johnson.

Em uma declaração após os protestos, o Departamento de Segurança Interna dos EUA disse que "os manifestantes agrediram a polícia, jogaram latas de gás lacrimogêneo, cortaram pneus de carros, bloquearam a entrada do prédio e invadiram propriedade privada".

Três pessoas foram presas, informou.

Em um incidente separado na quinta-feira, políticos democratas de Nova York foram presos durante um protesto em um prédio usado pelo ICE.

Daniel Biss, prefeito de Evanston, um rico subúrbio de Chicago, que também concorre ao Congresso, disse que foi atingido por gás lacrimogêneo enquanto protestava com dezenas de outras pessoas do lado de fora das instalações.

"Eu fiquei totalmente incapaz de respirar e acabei tropeçando no chão tentando recuperar o fôlego", relatou.

Uma equipe de médicos voluntários lavou o gás lacrimogêneo de seu rosto, orientou-o a fazer uma pose de recuperação para ajudá-lo a respirar com mais facilidade e aconselhou-o sobre como manusear com segurança suas roupas contaminadas, disse ele.

Um manifestante que usava óculos de natação, uma máscara N95 e uma camiseta que dizia "Vote", carregava uma bandeira norte-americana e um cartaz que, nas últimas semanas, apareceu em gramados e janelas de apartamentos na terceira maior cidade dos Estados Unidos: "Tire as mãos de Chicago".

(Reportagem de Heather Schlitz. Reportagem adicional de Jim Vondruska em Broadview, Illinois)