Ações europeias devem encerrar semana repleta de eventos em alta

Por Johann M Cherian e Tristan Veyet

(Reuters) - As ações europeias subiam nesta sexta-feira e pareciam destinadas a registrar pequenos ganhos em uma semana agitada, marcada por decisões cruciais de política monetária, incluindo o corte amplamente esperado da taxa de juros dos Estados Unidos pelo Federal Reserve.

O índice pan-europeu STOXX 600 subia 0,3%, para 556,72 pontos, com o índice de bancos, setor sensível aos juros, ganhando 1,1%.

O Fed reduziu os juros dos EUA em 25 pontos base pela primeira vez desde dezembro. A medida dovish ajudou os ativos de maior risco em geral, enquanto o índice das ações de tecnologia na Europa também registrou um renovado interesse esta semana, após perdas nos dois meses anteriores.

Os ganhos do dia colocaram o STOXX no caminho para ganhos semanais, embora as ações tenham sido negociadas em uma faixa estreita devido às preocupações iminentes com os níveis elevados da dívida soberana e o impacto das tarifas comerciais dos Estados Unidos.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,04%, a 9.231 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX caía 0,11%, a 23.647 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,25%, a 7.874 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,31%, a 42.438 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,48%, a 1.248 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,23%, a 7.708 pontos.

(Reportagem de Tristan Veyet em Gdansk e Johann M Cherian em Bengaluru)