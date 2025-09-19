Topo

Notícias

Ações da China caem antes de reunião entre Xi e Trump, caminham para maior perda semanal desde abril

19/09/2025 07h38

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas registraram perdas nesta sexta-feira, com alguns investidores realizando lucros enquanto aguardavam uma conversa agendada entre o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No fechamento, o índice de Xangai teve baixa de 0,3%, recuando de uma alta de 10 anos, caindo 1,3% esta semana, seu pior desempenho desde o início de abril, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, ganhou 0,1%, encerrando a semana com queda de 0,4%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,6% na semana, a terceira semana consecutiva de ganhos.

A fabricante local de chips SMIC e sua concorrente Hua Hong subiram 12% e 11%, respectivamente, durante a semana, já que a Huawei delineou planos sobre chips e poder de computação, enquanto a China redirecionou seu foco regulatório para a Nvidia como alavanca nas negociações comerciais com os Estados Unidos.

O sentimento foi cauteloso antes da conversa de alto nível programada entre Xi e Trump no final do dia, com discussões que devem abranger o acordo sobre o TikTok e tarifas comerciais.

"Objetivamente, há alguma pressão de realização de lucros após os rápidos ganhos de curto prazo do mercado", disseram os analistas da Changjiang Securities.

Ainda assim, a visão de que o mercado chinês está pronto para uma "valorização lenta" permanece intacta, com mais capital de longo prazo e poupança doméstica entrando no mercado, acrescentaram.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,6%, a 45.045 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG ficou estável, a 26.545 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,30%, a 3.820 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,08%, a 4.501 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,46%, a 3.445 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,74%, a 25.578 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,14%, a 4.318 pontos.

. Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 avançou 0,32%, a 8.773 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)

