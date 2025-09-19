Topo

Abbas poderá discursar na Assembleia Geral da ONU por vídeo depois que seu visto foi negado pelos EUA

19/09/2025 12h07

A Assembleia Geral da ONU autorizou, nesta sexta-feira (19), o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, privado de visto pelos Estados Unidos, a participar por videoconferência da reunião anual de chefes de Estado e de Governo na próxima semana em Nova York. 

Os Estados Unidos negaram ou revogaram os vistos de cerca de 80 autoridades palestinas ? incluindo Abbas ? que planejavam participar desta reunião anual da ONU, durante a qual vários países se preparam para reconhecer um Estado palestino. 

Em uma resolução aprovada por 145 votos a cinco, com seis abstenções, a Assembleia Geral lamentou a decisão dos EUA e pediu que seja anulada.

No entanto, para permitir que as vozes dos palestinos sejam ouvidas, a resolução prevê que Abbas emita uma declaração a ser divulgada durante o debate geral da 80ª sessão, que contará com a presença de cerca de 140 chefes de Estado e de Governo.

