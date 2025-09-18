Weg define meta de redução de emissões de gases do efeito estufa

SÃO PAULO (Reuters) - A fabricante de motores elétricos e componentes de automação Weg anunciou nesta quinta-feira meta de corte de emissões de gases de efeito estufa do chamado "escopo 3" e que os objetivos foram aprovados pela Science Based Targets initiative (SBTi).

O chamado escopo 3 se refere às emissões de gases-estufa indiretas, que ocorrem fora do controle direto de uma empresa em sua cadeia de valor, algo que envolve fornecedores e clientes.

A meta de escopo 3 da Weg é reduzir as emissões de gases-estufa em 60% "por valor adicionado", que corresponde ao lucro operacional, em reais.

Além disso, a empresa tem como objetivo diminuir as emissões dos escopos 1 e 2 em 52%.

Ambas as metas têm prazo até 2030 e possuem como base o ano de 2021.

Segundo a Weg, a SBTi - uma parceria entre Carbon Disclosure Project (CDP), Pacto Global das Nações Unidas, World Resources Institute (WRI) e World Wide Fund for Nature (WWF) - "define e promove melhores práticas na elaboração de metas baseadas na ciência, avaliando as metas das empresas de forma independente, permitindo que desempenhem o seu papel no combate à crise climática".

A empresa não deu detalhes sobre como vai reduzir as emissões do escopo 3 em um prazo de cinco anos até 2030.

(Por Alberto Alerigi Jr.)