Wall Street bate novos recordes, impulsionada por decisão do Fed

18/09/2025 19h29

A Bolsa de Valores de Nova York fechou no azul e com novos recordes nesta quinta-feira (18), um dia depois o Federal Reserve (Fed), o banco central americano, anunciar o primeiro corte de juros do ano.

Os três principais índices do mercado americano bateram novos recordes. O Dow Jones subiu 0,27%, o índice Nasdaq avançou 0,94% e o ampliado S&P 500, 0,48%.

Na quarta-feira, o Fed anunciou o corte de suas taxas básicas de juros em 0,25%, em um esforço para aquecer um mercado de trabalho debilitado.

O Fed assinalou que poderá reduzir os juros outras duas vezes este ano, mas essas decisões vão depender de como a economia dos Estados Unidos vai evoluir.

A manobra "foi realmente uma validação e confirmação de que os funcionários do Fed estão buscando mover a política [monetária] para um nível neutro", disse Angelo Kourkafas, da consultoria Edward Jones.

A Intel registrou alta de quase 23% depois que a Nvidia anunciou investimentos de US$ 5 bilhões (R$ 26,5 bilhões) na concorrente. A Nvidia subiu 3,5%.

A medida ocorre depois de a gestão Trump anunciar, no mês passado, que o governo tomará uma participação de 10% na Intel. 

